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Це має бути справедливо: Трамп про угоду, яка покладе край війні між рф і Україною

Київ • УНН

 • 22867 перегляди

Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що угода про припинення війни в Україні має бути справедливою.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що угода, яка покладе край війні між росією та Україною, має бути справедливою. Таку думку він висловив після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на CNN.

На запитання про те, як би він уявляв собі "справедливу" угоду, яка покладе край війні між росією та Україною, Дональд Трамп дав розпливчасту відповідь.

"Поки що рано про це говорити", - сказав Трамп на Fox News після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. "У мене є свої ідеї, і у президента безумовно є свої ідеї. Це має бути справедливо", - сказав Трамп.

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Зеленський, який стояв поруч із Трампом, втрутився: "Ця війна не повинна починатися. Я думаю, що проблема в тому, що путін убив так багато людей, і, звісно, ми маємо зробити все, щоб чинити на нього тиск, щоб він припинив цю війну. Він на нашій території - це найважливіше, що потрібно зрозуміти - він на нашій території".

На запитання про те, чи відбудеться ще одна зустріч між ними, Трамп залишив двері відкритими.

"Цілком може трапитися, але я думаю, президент сказав краще за всіх: це війна, яка ніколи не повинна була трапитися", - сказав він.

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Додамо

У Нью-Йорку почалася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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