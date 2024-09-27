Трамп перед зустріччю з Зеленським зробив заяву щодо України: що сказав
Київ • УНН
Перед зустріччю з Зеленським Трамп не дав прямої відповіді на питання про територіальні поступки України. Він заявив про необхідність досягнення миру та припинення війни.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп перед сьогоднішньою зустріччю з Президентом України Володимиром Зеленським ухилився від прямої відповіді на питання, чи підтримує територіальні поступки з боку України. Він вказав, що потрібно досягнути миру. Про це УНН повідомляє із посиланням на CBS News.
Трамп перед зустріччю з Зеленським заявив: "Подивимося, що станеться, але я вірю, що зможу вирішити цю проблему".
На запитання про те, чи повинна Україна поступитися росії землею, щоб припинити війну, Трамп не відповів прямо.
"Давайте встановимо мир", - сказав він. "Нам потрібен мир. Нам потрібно зупинити смерть і руйнування. Хіба ви не думаєте? Хіба це не здорово?"
Раніше в четвер Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social повідомлення, нібито отримане від Зеленського, з проханням про особисту зустріч із Трампом, коли Зеленський уже перебуватиме в Нью-Йорку.
Раніше Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського за нібито критику на свою адресу і відмову укласти угоду про припинення війни з москвою.