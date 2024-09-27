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Трамп перед зустріччю з Зеленським зробив заяву щодо України: що сказав

Трамп перед зустріччю з Зеленським зробив заяву щодо України: що сказав

Київ • УНН

 • 144690 перегляди

Перед зустріччю з Зеленським Трамп не дав прямої відповіді на питання про територіальні поступки України. Він заявив про необхідність досягнення миру та припинення війни.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп перед сьогоднішньою зустріччю з Президентом України Володимиром Зеленським ухилився від прямої відповіді на питання, чи підтримує територіальні поступки з боку України. Він вказав, що потрібно досягнути миру. Про це УНН повідомляє із посиланням на CBS News

Трамп перед зустріччю з Зеленським заявив: "Подивимося, що станеться, але я вірю, що зможу вирішити цю проблему".

На запитання про те, чи повинна Україна поступитися росії землею, щоб припинити війну, Трамп не відповів прямо.

"Давайте встановимо мир", - сказав він. "Нам потрібен мир. Нам потрібно зупинити смерть і руйнування. Хіба ви не думаєте? Хіба це не здорово?"

Раніше в четвер Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social повідомлення, нібито отримане від Зеленського, з проханням про особисту зустріч із Трампом, коли Зеленський уже перебуватиме в Нью-Йорку.

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Раніше Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського за нібито критику на свою адресу і відмову укласти угоду про припинення війни з москвою.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
donald-trampДональд Трамп
niu-iorkНью-Йорк
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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