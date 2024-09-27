Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Кандидат в президенты США Дональд Трамп перед сегодняшней встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским уклонился от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли территориальные уступки со стороны Украины. Он указал, что нужно достичь мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBS News.

Трамп перед встречей с Зеленским заявил: "Посмотрим, что произойдет, но я верю, что смогу решить эту проблему".

На вопрос о том, должна ли Украина уступить России землю, чтобы прекратить войну, Трамп не ответил прямо.

"Давайте установим мир", - сказал он. "Нам нужен мир. Нам нужно остановить смерть и разрушения. Разве вы не думаете? Разве это не здорово?"

Ранее в четверг Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social сообщение, якобы полученное от Зеленского, с просьбой о личной встрече с Трампом, когда Зеленский уже будет находиться в Нью-Йорке.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского за якобы критику в свой адрес и отказ заключить соглашение о прекращении войны с москвой.