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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Это должно быть справедливо: Трамп о соглашении, которое положит конец войне между рф и Украиной

Это должно быть справедливо: Трамп о соглашении, которое положит конец войне между рф и Украиной

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 16:48  •  1085 просмотра

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Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что соглашение о прекращении войны в Украине должно быть справедливым.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что соглашение, которое положит конец войне между рф и Украиной должно быть справедливым. Такое мнение он выразил после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на CNN.

На вопрос о том, как бы он представлял себе "справедливое" соглашение, которое положит конец войне между россией и Украиной, Дональд Трамп дал расплывчатый ответ.

"Пока рано об этом говорить", - сказал Трамп на Fox News после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. "У меня есть свои идеи, и у президента определенно есть свои идеи. Это должно быть справедливо", - сказал Трамп.

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал27 сентября 2024, 13:10 • 57755 просмотров

Зеленский, стоявший рядом с Трампом, вмешался: "Эта война не должна начинаться. Я думаю, что проблема в том, что путин убил так много людей, и, конечно, мы должны сделать все, чтобы оказать на него давление, чтобы он прекратил эту войну. Он на нашей территории - это самое важное, что нужно понять - он на нашей территории".

На вопрос о том, состоится ли еще одна встреча между ними, Трамп оставил дверь открытой.

"Вполне может случиться, но я думаю, президент сказал лучше всех: это война, которая никогда не должна была случиться", — сказал он.

Трамп на встрече с Зеленским снова заявил о "скором завершении войны в Украине", если станет президентом27 сентября 2024, 14:43 • 10286 просмотров

Добавим

В Нью-Йорке началась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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