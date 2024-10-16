Маск пожертвовал около 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Трампа - Financial Times
Киев • УНН
Илон Маск выделил почти $75 млн на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа. Самый богатый человек мира пытается повлиять на исход президентских выборов в США в следующем месяце.
Американский миллиардер Илон Маск выделил почти $75 млн в поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа. Самый богатый человек в мире пытается повлиять на исход президентских выборов в США в следующем месяце, пишет Financial Times, передает УНН.
Детали
Согласно опубликованной во вторник федеральной декларации, в третьем квартале Маск сделал несколько многомиллионных пожертвований в пользу America Pac, своего комитета политических действий, предоставив группе огромный бюджет для поддержки переизбрания Трампа.
Группа уже потратила более $96 млн на поддержку Трампа, по данным независимой некоммерческой организации OpenSecrets, и еще около $10 млн на помощь республиканцам на выборах в Конгресс.
Маск, который владеет социальной сетью X и управляет компанией Tesla, поддержал Трампа в июле, после того, как кандидат от республиканцев пережил покушение на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. В этом месяце Маск присоединился к Трампу на митинге в том же месте.
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Издание отмечает, что подробности о масштабах пожертвования Маска, которое делает его одним из крупнейших сторонников Трампа в этом избирательном процессе, появились в тот момент, когда бывший президент пытается сократить разрыв в сборе средств с соперницей-демократкой Камалой Харрис.
Согласно данным опросов Financial Times, Харрис опережает Трампа на 2,6 процента в национальном масштабе, но находится «практически в мертвой точке» в семи важнейших штатах, где до окончания гонки остается всего три недели.
Маск, который на предыдущих выборах поддерживал демократов, назвал голосование 2024 года последней надеждой на демократию в США и заявил, что в случае победы Харрис страну захватят нелегальные иммигранты.
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