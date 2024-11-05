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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Компания Уоррена Баффета сообщила о росте ликвидности: легендарный инвестор продал акций на $36 млрд

Киев  •  УНН

09:57 • 3776 просмотра

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Berkshire Hathaway продолжает распродавать акции, включая долю в Apple и Bank of America. Компания Уоррена Баффета увеличила запасы наличности до рекордных $325 млрд на фоне предстоящих выборов в США.

Пока инвесторы размышляют, как играть на рынке накануне выборов в США, Уоррен Баффет показал свою "покерную руку". Передает УНН со ссылкой на Business Insider.

94-летний босс Berkshire Hathaway воздержался от поддержки Дональда Трампа или Камалы Харрис, - возможно он опасается негативной реакции для акционеров. При этом прибыль конгломерата Баффета за третий квартал предоставила новые доказательства того, как известный инвестор убирает некоторые фишки со стола.

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Команда Баффета продала акций на $36 млрд и сделала покупки только на $1,5 млрд, что стало их восьмым кварталом подряд в качестве чистых продавцов - пишет Business Insider.

В период с июля по 30 сентября Berkshire Hathaway увеличил количество наличных денег, казначейских векселей и других ликвидных инвестиций до беспрецедентных 325 миллиардов долларов (или 310 миллиардов долларов за вычетом почти 15 миллиардов долларов кредиторской задолженности за покупку казначейских векселей).

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Важно отметить, что Berkshire сократила свои ставки на Apple и Bank of America, две свои крупнейшие позиции акций, входящих в квартал. Также сократила свою долю в производителе iPhone на 60% в период с января по сентябрь, снизив его стоимость примерно с $174 млрд до $70 млрд.

На ежегодном собрании, которое состоялось в мае прошлого года, Баффетт уже намекнул, что сокращения в технологической компании, проведенные в первом квартале, были частично мотивированы налоговыми последствиями.

Дополнение

После выкупа акций Berkshire на сумму 20 миллиардов долларов с начала 2022 года до 30 июня 2024 года, Баффетт не выкупил ни одной акции в прошлом квартале. Это мощный сигнал, что инвестор больше не рассматривает акции своей компании как выгодную сделку после того, как они выросли более чем на 20% в этом году до рекордных максимумов.

"Когда самый известный живой инвестор в мире продолжает продавать акции и сидеть на значительной куче наличных, это говорит вам о чем-то очень важном о состоянии рынка", - сказал Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell, в своей записке в понедельник.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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