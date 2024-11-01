Intel удивил инвесторов: акции взлетели на 9% несмотря на огромные убытки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Intel показал лучшие ожидания результаты с выручкой $13,28 млрд в третьем квартале. Компания прогнозирует рост доходов в четвертом квартале до $13,3-14,3 млрд.

В отчете о доходах Intel превзошел ожидания по выручке - один из крупнейших производителей чипов для ПК прогнозирует выручку в четвертом квартале выше предыдущих оценок.

Пишет УНН со ссылкой на WSJ и Yahoo! Finance.

Акции Intel выросли примерно на 9% на постмаркетинговых торгах после того, как квартальная выручка, хотя и снизилась по сравнению с прошлым годом, оказалась немного лучше ожиданий.

За квартал Intel получил убыток на акцию в размере $0,46 при выручке $13,28 млрд. Аналитики ожидали убыток на акцию в размере $0,03 при выручке $13 млрд.

Intel заявил, что ожидает выручку в четвертом квартале в размере от $13,3 млрд до $14,3 млрд. Уолл-стрит ожидала $13,6 млрд. Компания также заявила, что у нее есть два новых клиента для процессора 18A.

Справочно

Бизнес Intel Foundry, отвечающий за производство чипов для Intel и сторонних клиентов, получил доход в размере $4,35 млрд. Уолл-стрит рассчитывала на $4,4 млрд. Доход подразделения в третьем квартале 2023 года составил $4,7 млрд.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии