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Intel мог купить Nvidia за 20 млрд долларов в 2005 году: почему сорвалась сделка

Intel мог купить Nvidia за 20 млрд долларов в 2005 году: почему сорвалась сделка

Киев  •  УНН

13:23 • 1540 просмотра

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Бывший CEO Intel Пол Отеллини пытался приобрести Nvidia за 20 млрд долларов, но совет директоров отклонил сделку. Через 20 лет Nvidia стала в 30 раз дороже Intel.

Бывший генеральный директор Intel Пол Отеллини хотел купить производителя чипов Nvidia в 2005 году, когда компания была известна только производством чипов для компьютерной графики и это имело потенциал для центров обработки данных. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times, пишет УНН.

Детали

В 2005 году глава Intel Пол Отеллини пытался провести сделку по покупке корпорации Nvidia. Топ-менеджеры Intel считали, что со временем технологии производителя чипов могут пригодиться для обработки данных.

Предполагалось, что на покупку Nvidia будет потрачено 20 миллиардов долларов. Однако Отеллини не удалось убедить совет директоров Intel в важности сделки.

По словам источников издания, совет директоров Intel сопротивлялся сделке по нескольким причинам. Во-первых, это была бы самая дорогая покупка в истории Intel; во-вторых, исторически Intel не очень хорошо удавалось поглощать другие компании.

Вместо покупки Nvidia в Intel решили сфокусироваться на создании собственного графического процессора: был запущен проект Larrabee во главе с нынешним руководителем Intel Патриком Гелсингером. Через несколько лет проект закрыли - создать приличный GPU так и не получилось.

Спустя почти 20 лет выяснилось, что Отеллини был прав: технологии Nvidia действительно подошли для работы с искусственным интеллектом. Сейчас капитализация Nvidia примерно в 30 раз больше, чем у Intel.

Напомним

Nvidia планирует представить впечатляющие финансовые результаты от продаж ИИ-чипов во втором квартале 2024 года. Компания ожидает значительный рост доходов от графических процессоров нового поколения Blackwell в ближайшие кварталы.

NVIDIA анонсирует серию обновлений, в частности генеративные модели ИИ30 июля 2024, 08:12 • 15457 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Технологии