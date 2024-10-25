Intel міг купити Nvidia за 20 млрд доларів у 2005 році: чому зірвалася угода
Київ • УНН
Колишній CEO Intel Пол Отелліні намагався придбати Nvidia за 20 млрд доларів, але рада директорів відхилила угоду. Через 20 років Nvidia стала в 30 разів дорожчою за Intel.
Колишній генеральний директор Intel Пол Отелліні хотів купити виробника чипів Nvidia у 2005 році, коли компанія була відома лише виробництвом чипів для комп'ютерної графіки і це мало потенціал для центрів обробки даних. Про це з посиланням на джерела повідомила газета The New York Times, пише УНН.
Деталі
У 2005 році глава Intel Пол Отелліні намагався провести операцію з купівлі корпорації Nvidia. Топменеджери Intel вважали, що з часом технології виробника чіпів можуть стати в нагоді для обробки даних.
Передбачалося, що на купівлю Nvidia буде витрачено 20 мільярдів доларів. Однак Отелліні не вдалося переконати раду директорів Intel у важливості угоди.
За словами джерел видання, рада директорів Intel чинила опір угоді з кількох причин. По-перше, це була б найдорожча покупка в історії Intel; по-друге, історично Intel не дуже добре вдавалося поглинати інші компанії.
Замість купівлі Nvidia в Intel вирішили сфокусуватися на створенні власного графічного процесора: було запущено проєкт Larrabee на чолі з нинішнім керівником Intel Патріком Гелсінгером. Через кілька років проєкт закрили - створити пристойний GPU так і не вийшло.
Майже через 20 років з'ясувалося, що Отелліні мав рацію: технології Nvidia і справді підійшли для роботи зі штучним інтелектом. Зараз капіталізація Nvidia приблизно в 30 разів більша, ніж у Intel.
Нагадаємо
Nvidia планує представити вражаючі фінансові результати від продажів ШІ-чіпів у другому кварталі 2024 року. Компанія очікує значне зростання доходів від графічних процесорів нового покоління Blackwell у найближчі квартали.
NVIDIA анонсує серію оновлень, зокрема генеративні моделі ШІ30.07.24, 11:12 • 15736 переглядiв