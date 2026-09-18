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Воррен Баффет залишив посаду голови Berkshire Hathaway, його наступником став син Говард

Київ • УНН

 • 2876 перегляди

96-річний Воррен Баффет став почесним головою Berkshire Hathaway. Його наступником призначили сина Говарда, а CEO залишається Грег Абель.

Воррен Баффет залишив посаду голови Berkshire Hathaway, його наступником став син Говард

Засновник Berkshire Hathaway Inc. Воррен Баффет залишає посаду голови ради директорів компанії. Його замінить син Говард, що фактично завершує майже шість десятиліть перебування Баффета на чолі конгломерату. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Мільярдер стане почесним головою компанії з негайним набуттям чинності, йдеться у заяві, оприлюдненій у п’ятницю. Старший Баффет залишиться членом ради директорів, тоді як його син, який є директором компанії з 1993 року, обійме найвищу посаду.

Це черговий крок у процесі передачі управління однією з найвідоміших компаній світу. На початку цього року Грег Абель змінив Баффета на посаді генерального директора компанії.

Вплив Воррена на Berkshire та його власників не має аналогів в історії американського бізнесу. Культура, яку сформував Воррен, і цінності, які він відстоював, залишаться в основі Berkshire, а Говард стане їхнім охоронцем

- сказав Грег Абель.

Баффет, якому 96 років, перетворив компанію, що базується в Омасі, штат Небраска, і колись була старіючою текстильною фабрикою, на конгломерат вартістю понад $1 трлн.

Баффет поступово скорочував свою роль у компанії, передавши Абелю підготовку щорічного листа акціонерам і не виступивши на сцені під час щорічних зборів у травні. У липні Баффет заявив, що до 2034 року повністю позбудеться своєї частки в Berkshire Hathaway, яка становить близько $140 млрд. Раніше цього року він повідомив CNBC, що нещодавно зламав ногу.

У листі до акціонерів Баффет заявив, що вирішив піти з посади після того, як Абель перевершив його "надзвичайно високі" очікування на посаді генерального директора.

Він уже деякий час ухвалює важливі рішення, і мені не доводилося двічі обдумувати жодне з них. Тож настав правильний час завершити перехід

- написав Баффет.

Абель уже почав використовувати величезні грошові резерви компанії, зокрема на викуп власних акцій, після того, як компанія оголосила, що Баффет залишить посаду генерального директора на щорічних зборах у 2025 році. Обсяг грошових коштів Berkshire у другому кварталі скоротився до $365,5 млрд із рекордних майже $397 млрд у попередньому кварталі.

Ціна акцій компанії цього року переважно залишалася стабільною, зрісши на 1,3%, тоді як фондовий індекс S&P 500 продемонстрував зростання на 11,6%. Баффет часто використовував цей індекс для порівняння результатів Berkshire.

Як зазначає видаггя, хоча Абель керуватиме бізнесом, Говард Баффет, який 33 роки входить до ради директорів Berkshire, відповідатиме за культуру та цінності компанії, "які разом варті більше, ніж усе на нашому балансі", написав Баффет у листі, оголошуючи про свій відхід.

Мільярдер і меценат Говард Баффет особисто долучився до евакуації жителів Куп’янщини17.06.26, 01:02 • 14223 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Воррен Баффет
Bloomberg