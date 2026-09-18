Уоррен Баффет оставил должность председателя Berkshire Hathaway, его преемником стал сын Говард

Основатель Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет покидает пост председателя совета директоров компании. Его заменит сын Говард, что фактически завершает почти шесть десятилетий пребывания Баффета во главе конгломерата. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Миллиардер станет почётным председателем компании с немедленным вступлением решения в силу, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу. Старший Баффет останется членом совета директоров, тогда как его сын, являющийся директором компании с 1993 года, займёт высшую должность.

Это очередной шаг в процессе передачи управления одной из самых известных компаний мира. В начале этого года Грег Абель сменил Баффета на посту генерального директора компании.

Влияние Уоррена на Berkshire и её владельцев не имеет аналогов в истории американского бизнеса. Культура, которую сформировал Уоррен, и ценности, которые он отстаивал, останутся в основе Berkshire, а Говард станет их хранителем - сказал Грег Абель.

Баффет, которому 96 лет, превратил базирующуюся в Омахе, штат Небраска, компанию, которая когда-то была стареющей текстильной фабрикой, в конгломерат стоимостью более $1 трлн.

Баффет постепенно сокращал свою роль в компании, передав Абелю подготовку ежегодного письма акционерам и не выступив на сцене во время ежегодного собрания в мае. В июле Баффет заявил, что к 2034 году полностью избавится от своей доли в Berkshire Hathaway, которая составляет около $140 млрд. Ранее в этом году он сообщил CNBC, что недавно сломал ногу.

В письме к акционерам Баффет заявил, что решил уйти с должности после того, как Абель превзошёл его «чрезвычайно высокие» ожидания на посту генерального директора.

Он уже некоторое время принимает важные решения, и мне не приходилось обдумывать ни одно из них дважды. Так что наступил подходящий момент завершить переход - написал Баффет.

Абель уже начал использовать огромные денежные резервы компании, в частности на выкуп собственных акций, после того как компания объявила, что Баффет покинет пост генерального директора на ежегодном собрании в 2025 году. Объём денежных средств Berkshire во втором квартале сократился до $365,5 млрд с рекордных почти $397 млрд в предыдущем квартале.

Цена акций компании в этом году в основном оставалась стабильной, выросши на 1,3%, тогда как фондовый индекс S&P 500 продемонстрировал рост на 11,6%. Баффет часто использовал этот индекс для сравнения результатов Berkshire.

Как отмечает издание, хотя Абель будет руководить бизнесом, Говард Баффет, который уже 33 года входит в совет директоров Berkshire, будет отвечать за культуру и ценности компании, «которые вместе стоят больше, чем всё на нашем балансе», написал Баффет в письме, объявляя о своём уходе.

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