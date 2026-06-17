Миллиардер и меценат Говард Баффет лично присоединился к эвакуации жителей Купянщины

Американский меценат Говард Баффет присоединился к эвакуации четырех жителей Купянщины вместе с полицейскими Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что полицейские подразделения "Белый Ангел" совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и полицейскими Купянского районного отдела полиции эвакуировали четырех жителей одного из населенных пунктов Купянского района. Среди них - двое маломобильных граждан.

К проведению эвакуационных мероприятий присоединился американский благотворитель Говард Баффет, который лично присутствовал во время эвакуации и поддержал работу правоохранителей - говорится в сообщении.

Указывается, что эвакуированные граждане потеряли свои дома в результате вражеских обстрелов со стороны российских войск. Благодаря профессиональным и слаженным действиям полицейских операция прошла успешно.

Сейчас все эвакуированные находятся в безопасном месте и получают необходимую помощь - добавили в Нацполиции.

Напомним

В прошлом году в Украине стартовал художественный проект на колесах – уникальный арт-поезд с фотовыставкой Говарда Баффета "Courage of a Nation". Три вагона показывают стойкость украинцев и путешествуют по 63 вокзалам страны.

Уоррен Баффет раскрыл неожиданный план своего 149-миллиардного состояния