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Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю: що відомо про його статки

Київ • УНН

 • 18444 перегляди

Чжан Їмін, співзасновник ByteDance, збільшив свої статки на 43% до 49,3 млрд доларів. Попри тиск у США, глобальний прибуток компанії виріс на 60% за минулий рік.

Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю: що відомо про його статки

Зростаюча популярність TikTok у світі призвела до того, що співзасновник його материнської компанії ByteDance Чжан Їмін став найбагатшою людиною Китаю, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Згідно зі списком багатих людей, складеним дослідницьким інститутом Hurun, статки Чжан Їміна тепер сягають 49,3 млрд доларів - на 43% більше, ніж у 2023 році.

41-річний чоловік пішов з посади керівника компанії у 2021 році, але, як передбачається, володіє приблизно 20% компанії.

Попри сильний тиск у США, глобальний прибуток ByteDance минулого року виріс на 60%, що збільшило особисті статки Чжан Їміна.

"Чжан Їмін - 18-й новий номер один у Китаї всього за 26 років", - сказав глава Hurun Руперт Гугеверф.

"У США, для порівняння, лише чотири номери один: Білл Гейтс, Воррен Баффет, Джефф Безос та Ілон Маск. Це дає уявлення про деякий динамізм китайської економіки", - зазначив він.

Чжан - не єдиний представник величезного технологічного сектору Китаю у списку.

Поні Ма, голова технологічного конгломерату Tencent, посідає третє місце у списку.

Доповнення

TikTok став одним із найпопулярніших додатків соціальних мереж у світі, попри глибоке занепокоєння в деяких країнах його зв'язками з китайською державою.

Хоча обидві компанії наполягають на своїй незалежності від китайського уряду, США мають намір заборонити TikTok у січні 2025 року, якщо ByteDance не продасть його.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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