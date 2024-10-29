Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю: що відомо про його статки
Київ • УНН
Чжан Їмін, співзасновник ByteDance, збільшив свої статки на 43% до 49,3 млрд доларів. Попри тиск у США, глобальний прибуток компанії виріс на 60% за минулий рік.
Зростаюча популярність TikTok у світі призвела до того, що співзасновник його материнської компанії ByteDance Чжан Їмін став найбагатшою людиною Китаю, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Згідно зі списком багатих людей, складеним дослідницьким інститутом Hurun, статки Чжан Їміна тепер сягають 49,3 млрд доларів - на 43% більше, ніж у 2023 році.
41-річний чоловік пішов з посади керівника компанії у 2021 році, але, як передбачається, володіє приблизно 20% компанії.
Попри сильний тиск у США, глобальний прибуток ByteDance минулого року виріс на 60%, що збільшило особисті статки Чжан Їміна.
"Чжан Їмін - 18-й новий номер один у Китаї всього за 26 років", - сказав глава Hurun Руперт Гугеверф.
"У США, для порівняння, лише чотири номери один: Білл Гейтс, Воррен Баффет, Джефф Безос та Ілон Маск. Це дає уявлення про деякий динамізм китайської економіки", - зазначив він.
Чжан - не єдиний представник величезного технологічного сектору Китаю у списку.
Поні Ма, голова технологічного конгломерату Tencent, посідає третє місце у списку.
Доповнення
TikTok став одним із найпопулярніших додатків соціальних мереж у світі, попри глибоке занепокоєння в деяких країнах його зв'язками з китайською державою.
Хоча обидві компанії наполягають на своїй незалежності від китайського уряду, США мають намір заборонити TikTok у січні 2025 року, якщо ByteDance не продасть його.