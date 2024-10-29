Основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая: что известно о его состоянии
Киев • УНН
Чжан Имин, соучредитель ByteDance, увеличил свое состояние на 43% до 49,3 млрд долларов. Несмотря на давление в США, глобальная прибыль компании выросла на 60% за прошлый год.
Растущая популярность TikTok в мире привела к тому, что соучредитель его материнской компании ByteDance Чжан Имин стал самым богатым человеком Китая, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Согласно списку богатых людей, составленному исследовательским институтом Hurun, состояние Чжан Имина теперь достигает 49,3 млрд долларов - на 43% больше, чем в 2023 году.
41-летний мужчина ушел с должности руководителя компании в 2021 году, но, как предполагается, владеет примерно 20% компании.
Несмотря на сильное давление в США, глобальная прибыль ByteDance в прошлом году выросла на 60%, что увеличило личное состояние Чжан Имина.
«Чжан Имин - 18-й новый номер один в Китае всего за 26 лет», - сказал глава Hurun Руперт Гугеверф.
«В США, для сравнения, всего четыре номера один: Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джефф Безос и Илон Маск. Это дает представление о некотором динамизме китайской экономики», - отметил он.
Чжан - не единственный представитель огромного технологического сектора Китая в списке.
Пони Ма, глава технологического конгломерата Tencent, занимает третье место в списке.
Дополнение
TikTok стал одним из самых популярных приложений социальных сетей в мире, несмотря на глубокое беспокойство в некоторых странах его связями с китайским государством.
Хотя обе компании настаивают на своей независимости от китайского правительства, США намерены запретить TikTok в январе 2025 года, если ByteDance не продаст его.