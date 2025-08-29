$41.260.06
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце

Генеральний директор Pop Mart Ван Нін, творець іграшки Labubu, посів 86 місце у рейтингу мільярдерів Bloomberg. Його статки зросли більш ніж втричі, досягнувши 27,5 мільярда доларів США.

Генеральний директор китайської компанії Pop Mart Ван Нін, який створив іграшку Labubu, цього року різко піднявся у рейтингу мільярдерів Bloomberg. посівши 86-те місце серед найбагатших людей планети. Загалом його статки зросли більш ніж втричі - на 20 мільярдів доларів, досягнувши 27,5 мільярда доларів США, пише УНН з посиланням на рейтинг мільярдерів Bloomberg.

Деталі

Основну частику доходів, 75%, забезпечила популярність колекцій Labubu, які стали справжнісінькою сенсацією серед колекціонерів по всьому світу.

Популярність серії Labubu спричинила бум для компанії Pop Mart. Фанати активно витрачають гроші на плюшеві іграшки. Це дало змогу Ван Ніну увійти до списку найбагатших людей планети всього за рік.

Завдяки стрімкому зростанню він залишив позаду таких відомих підприємців, як Майкл Делл, Джефф Безос і Воррен Баффет.

Окрім того, він обійшов кількох технологічних магнатів, зокрема Пітера Тіля, статки якого оцінюються у 24,2 мільярда доларів.

Фінансові показники Pop Mart за 2025 рік

За інформацією видання Business Insider, цього року акції Pop Mart зросли понад на 250%, що стало результатом високого попиту на продукцію компанії. Доходи за перше півріччя потроїлися порівняно з аналогічним періодом 2024 року, склавши близько 13,9 мільярда юанів або 1,9 мільярда доларів.

Операційний прибуток компанії збільшився до 6 мільярдів юанів, тобто в 5 разів. Найбільше доходів принесла серія "Монстри", до якої входить Labubu, — її продажі склали приблизно 4,8 мільярда юанів.

Чому зростання статків Ван Ніна нетипове

Збільшення капіталу Ван Ніна є незвичайним явищем, оскільки стосується іграшкової індустрії, а не сфери високих технологій або штучного інтелекту. Для порівняння, цього року значно збагачувалися: 

  • Ларрі Еллісон (Oracle);
    • Марк Цукерберг (Meta);
      • Дженсен Хуан (Nvidia)
        • Усі - завдяки буму штучного інтелекту.

           Ван Нін володіє майже 50% акцій Pop компанії Mart. Це дає йому прямий прибуток від зростання цін на ринку та високого попиту на продукцію компанії.

          Компанія Pop Mart дебютувала на Гонконзькій фондовій біржі у грудні 2020 року за ціною нижче 6 доларів за акцію. Американські депозитарні акції компанії, які торгуються на позабіржовому ринку США, у серпні 2025 року закрилися на позначці 44 долари.

          Попит на Labubu та інші колекційні іграшки продовжує підтримувати фінансові результати Pop Mart, роблячи Ван Ніна одним із найвпливовіших бізнесменів у глобальній іграшковій індустрії.

          Labubu – секрет успіху

          Labubu стали популярними в усьому світі завдяки механізму "сліпих коробок", який стимулює повторні покупки. Соціальні мережі та впливові блогери активно підживлюють ажіотаж, демонструючи колекції перед глобальною аудиторією.

          Зірки, на кшталт Бреда Пітта або Лізи з Blackpink, регулярно показують Labubu у відео та публікаціях, підвищуючи цінність колекцій на вторинному ринку.

          Pop Mart свідомо обмежує продажі через власні магазини та онлайн-платформи, щоб створити дефіцит і підтримати високу вартість іграшок.

          Популярність Labubu забезпечує Pop Mart рекордні доходи. За перші шість місяців 2025 року виторг компанії зріс на 350% порівняно з попереднім роком, а операційний прибуток — у п’ять разів. Продажі колекцій Labubu формують понад третину всього обороту компанії.

          Labubu відрізняються від традиційних іграшок тим, що приваблюють молоде покоління інвесторів, які купують їх з метою перепродажу на вторинному ринку. Платформи на кшталт eBay та StockX показують стрімке зростання обсягів.

          Чи триватиме бум Labubu і надалі

          Хоча Labubu мають шалену популярність, експерти попереджають про можливу нестабільність ринку. Деякі порівнюють його з манією Beanie Babies 1990-х років, коли попит різко зростав, а потім різко падав.

          На відміну від Disney або Pokémon, Labubu не має багатої історії чи медіасупровід. Це ускладнює формування стійкої фан-бази на десятиліття. 

          Павло Зінченко

          ЕкономікаУНН Lite
          Ларрі Еллісон
          Пітер Тіль
          Воррен Баффет
          Марк Цукерберг
          Bloomberg
          Джефф Безос