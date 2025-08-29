Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место

Генеральный директор китайской компании Pop Mart Ван Нин, создавший игрушку Labubu, в этом году резко поднялся в рейтинге миллиардеров Bloomberg, заняв 86-е место среди самых богатых людей планеты. В целом его состояние выросло более чем в три раза - на 20 миллиардов долларов, достигнув 27,5 миллиарда долларов США, пишет УНН со ссылкой на рейтинг миллиардеров Bloomberg.

Детали

Основную часть доходов, 75%, обеспечила популярность коллекций Labubu, которые стали настоящей сенсацией среди коллекционеров по всему миру.

Популярность серии Labubu вызвала бум для компании Pop Mart. Фанаты активно тратят деньги на плюшевые игрушки. Это позволило Ван Нину войти в список самых богатых людей планеты всего за год.

Благодаря стремительному росту он оставил позади таких известных предпринимателей, как Майкл Делл, Джефф Безос и Уоррен Баффет.

Кроме того, он обошел нескольких технологических магнатов, в частности Питера Тиля, состояние которого оценивается в 24,2 миллиарда долларов.

Финансовые показатели Pop Mart за 2025 год

По информации издания Business Insider, в этом году акции Pop Mart выросли более чем на 250%, что стало результатом высокого спроса на продукцию компании. Доходы за первое полугодие утроились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив около 13,9 миллиарда юаней или 1,9 миллиарда долларов.

Операционная прибыль компании увеличилась до 6 миллиардов юаней, то есть в 5 раз. Больше всего доходов принесла серия "Монстры", в которую входит Labubu, — ее продажи составили примерно 4,8 миллиарда юаней.

Производитель Labubu прогнозирует рост прибыли как минимум на 350%

Почему рост состояния Ван Нина нетипичен

Увеличение капитала Ван Нина является необычным явлением, поскольку касается игрушечной индустрии, а не сферы высоких технологий или искусственного интеллекта. Для сравнения, в этом году значительно обогащались:

Ларри Эллисон (Oracle);

Марк Цукерберг (Meta);

Дженсен Хуан (Nvidia)

Все - благодаря буму искусственного интеллекта.

Ван Нин владеет почти 50% акций Pop компании Mart. Это дает ему прямую прибыль от роста цен на рынке и высокого спроса на продукцию компании.

Компания Pop Mart дебютировала на Гонконгской фондовой бирже в декабре 2020 года по цене ниже 6 долларов за акцию. Американские депозитарные акции компании, которые торгуются на внебиржевом рынке США, в августе 2025 года закрылись на отметке 44 доллара.

Спрос на Labubu и другие коллекционные игрушки продолжает поддерживать финансовые результаты Pop Mart, делая Ван Нина одним из самых влиятельных бизнесменов в глобальной игрушечной индустрии.

Labubu – секрет успеха

Labubu стали популярными во всем мире благодаря механизму "слепых коробок", который стимулирует повторные покупки. Социальные сети и влиятельные блогеры активно подпитывают ажиотаж, демонстрируя коллекции перед глобальной аудиторией.

Звезды, такие как Брэд Питт или Лиза из Blackpink, регулярно показывают Labubu в видео и публикациях, повышая ценность коллекций на вторичном рынке.

Pop Mart сознательно ограничивает продажи через собственные магазины и онлайн-платформы, чтобы создать дефицит и поддержать высокую стоимость игрушек.

Популярность Labubu обеспечивает Pop Mart рекордные доходы. За первые шесть месяцев 2025 года выручка компании выросла на 350% по сравнению с предыдущим годом, а операционная прибыль — в пять раз. Продажи коллекций Labubu формируют более трети всего оборота компании.

Labubu отличаются от традиционных игрушек тем, что привлекают молодое поколение инвесторов, которые покупают их с целью перепродажи на вторичном рынке. Платформы вроде eBay и StockX показывают стремительный рост объемов.

Продлится ли бум Labubu и дальше

Хотя Labubu пользуются бешеной популярностью, эксперты предупреждают о возможной нестабильности рынка. Некоторые сравнивают его с манией Beanie Babies 1990-х годов, когда спрос резко рос, а затем резко падал.

В отличие от Disney или Pokémon, Labubu не имеет богатой истории или медиасопровождения. Это затрудняет формирование устойчивой фан-базы на десятилетия.

Владелец Labubu потерял $4 млрд всего за два дня – из-за критики со стороны Китая