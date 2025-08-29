Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место

$41.260.06
48.130.25
ukenru
12:28 • 2790 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 4658 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 12300 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 29391 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 28125 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 43142 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 66066 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 61797 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 142817 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 70283 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
5м/с
24%
751мм
Популярные новости
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе29 августа, 04:11 • 26014 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией29 августа, 04:31 • 21095 просмотра
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 4122 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 5630 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 8012 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 1004 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 1516 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 2784 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 4650 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 43140 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Игорь Терехов
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьковская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 44 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 139076 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 168883 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 170833 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 159584 просмотра
Актуальное
Facebook
Таймс
Старлинк
Фокс Ньюс
Ракетная система С-400

Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Генеральный директор Pop Mart Ван Нин, создатель игрушки Labubu, занял 86 место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Его состояние выросло более чем втрое, достигнув 27,5 миллиарда долларов США.

Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место

Генеральный директор китайской компании Pop Mart Ван Нин, создавший игрушку Labubu, в этом году резко поднялся в рейтинге миллиардеров Bloomberg, заняв 86-е место среди самых богатых людей планеты. В целом его состояние выросло более чем в три раза - на 20 миллиардов долларов, достигнув 27,5 миллиарда долларов США, пишет УНН со ссылкой на рейтинг миллиардеров Bloomberg.

Детали

Основную часть доходов, 75%, обеспечила популярность коллекций Labubu, которые стали настоящей сенсацией среди коллекционеров по всему миру.

Популярность серии Labubu вызвала бум для компании Pop Mart. Фанаты активно тратят деньги на плюшевые игрушки. Это позволило Ван Нину войти в список самых богатых людей планеты всего за год.

Благодаря стремительному росту он оставил позади таких известных предпринимателей, как Майкл Делл, Джефф Безос и Уоррен Баффет.

Кроме того, он обошел нескольких технологических магнатов, в частности Питера Тиля, состояние которого оценивается в 24,2 миллиарда долларов.

Финансовые показатели Pop Mart за 2025 год

По информации издания Business Insider, в этом году акции Pop Mart выросли более чем на 250%, что стало результатом высокого спроса на продукцию компании. Доходы за первое полугодие утроились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив около 13,9 миллиарда юаней или 1,9 миллиарда долларов.

Операционная прибыль компании увеличилась до 6 миллиардов юаней, то есть в 5 раз. Больше всего доходов принесла серия "Монстры", в которую входит Labubu, — ее продажи составили примерно 4,8 миллиарда юаней.

Производитель Labubu прогнозирует рост прибыли как минимум на 350%16.07.25, 14:00 • 6033 просмотра

Почему рост состояния Ван Нина нетипичен

Увеличение капитала Ван Нина является необычным явлением, поскольку касается игрушечной индустрии, а не сферы высоких технологий или искусственного интеллекта. Для сравнения, в этом году значительно обогащались: 

  • Ларри Эллисон (Oracle);
    • Марк Цукерберг (Meta);
      • Дженсен Хуан (Nvidia)
        • Все - благодаря буму искусственного интеллекта.

           Ван Нин владеет почти 50% акций Pop компании Mart. Это дает ему прямую прибыль от роста цен на рынке и высокого спроса на продукцию компании.

          Компания Pop Mart дебютировала на Гонконгской фондовой бирже в декабре 2020 года по цене ниже 6 долларов за акцию. Американские депозитарные акции компании, которые торгуются на внебиржевом рынке США, в августе 2025 года закрылись на отметке 44 доллара.

          Спрос на Labubu и другие коллекционные игрушки продолжает поддерживать финансовые результаты Pop Mart, делая Ван Нина одним из самых влиятельных бизнесменов в глобальной игрушечной индустрии.

          Labubu – секрет успеха

          Labubu стали популярными во всем мире благодаря механизму "слепых коробок", который стимулирует повторные покупки. Социальные сети и влиятельные блогеры активно подпитывают ажиотаж, демонстрируя коллекции перед глобальной аудиторией.

          Звезды, такие как Брэд Питт или Лиза из Blackpink, регулярно показывают Labubu в видео и публикациях, повышая ценность коллекций на вторичном рынке.

          Pop Mart сознательно ограничивает продажи через собственные магазины и онлайн-платформы, чтобы создать дефицит и поддержать высокую стоимость игрушек.

          Популярность Labubu обеспечивает Pop Mart рекордные доходы. За первые шесть месяцев 2025 года выручка компании выросла на 350% по сравнению с предыдущим годом, а операционная прибыль — в пять раз. Продажи коллекций Labubu формируют более трети всего оборота компании.

          Labubu отличаются от традиционных игрушек тем, что привлекают молодое поколение инвесторов, которые покупают их с целью перепродажи на вторичном рынке. Платформы вроде eBay и StockX показывают стремительный рост объемов.

          Продлится ли бум Labubu и дальше

          Хотя Labubu пользуются бешеной популярностью, эксперты предупреждают о возможной нестабильности рынка. Некоторые сравнивают его с манией Beanie Babies 1990-х годов, когда спрос резко рос, а затем резко падал.

          В отличие от Disney или Pokémon, Labubu не имеет богатой истории или медиасопровождения. Это затрудняет формирование устойчивой фан-базы на десятилетия. 

          Владелец Labubu потерял $4 млрд всего за два дня – из-за критики со стороны Китая20.06.25, 16:53 • 3667 просмотров

          Павел Зинченко

          ЭкономикаУНН Lite
          Ларри Эллисон
          Питер Тиль
          Уоррен Баффет
          Марк Цукерберг
          Bloomberg L.P.
          Джефф Безос