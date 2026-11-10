США видят «реальный шанс» на прогресс в мирном урегулировании с началом переговоров в Абу-Даби — СМИ

Соединенные Штаты видят «реальный шанс» на серьезный прогресс в направлении прекращения войны россии в Украине на переговорах между Вашингтоном, Киевом и москвой, которые начались в Абу-Даби рано утром 10 ноября. Об этом журналистам сообщили высокопоставленные представители США, «ссылаясь на признаки растущей готовности обеих сторон достичь урегулирования», пишет УНН со ссылкой на RFE/RL.

Детали

Однако этот оптимизм контрастирует со скептицизмом среди европейских чиновников и аналитиков по вопросам россии, которые видят мало доказательств того, что москва готова пойти на уступки в вопросах территории или будущей безопасности Украины, отмечает издание.

«Президент США Дональд Трамп остается приверженным прекращению конфликта и поручил своим представителям стремиться к прочному миру, а не к быстрому, но хрупкому соглашению», — заявили чиновники, говорившие на условиях анонимности.

Переговоры с представителями россии и Украины активизировались в последние месяцы, контакты сейчас происходят ежедневно, иногда несколько раз в день, сообщили чиновники.

Сейчас у нас есть шанс попытаться достичь серьезного прогресса в прекращении войны — сказал один из чиновников.

Встречи в Абу-Даби «направлены на уточнение позиций обеих сторон и определение оставшихся разногласий». Однако чиновники предупреждают, что «не ожидают окончательного урегулирования по итогам двухдневных встреч».

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявил, что конечной целью переговоров должно быть достижение прочного мира. Российский переговорщик владимир мединский сказал, что москва считает, что прекращение войны будет отвечать интересам обеих стран, пишет издание.

Сосредоточенность на прочном мире

Американские чиновники заявили, что «главная задача — убедить обе стороны в том, что прекращение огня не просто даст другой стороне возможность перевооружиться и подготовиться к новому конфликту, хотя Украина призвала к перемирию, а россия отвергла эту идею». Чиновники добавили, что «Вашингтон изучает такие меры, как консультации по вопросам безопасности, кризисные коммуникации, военная прозрачность и взаимная деэскалация».

Гарантии безопасности для Украины и послевоенная европейская архитектура безопасности: Виткофф раскрыл детали первых переговоров в Абу-Даби

Более широкая послевоенная структура будет направлена на решение проблем россии, Украины и европейских стран при сохранении национального суверенитета и независимого принятия решений, заявили должностные лица. Они утверждали, что НАТО останется центральным элементом европейской коллективной обороны.

Американские должностные лица заявили, что «Вашингтон попросил москву принять гарантии безопасности для Украины по образцу статей 4 и 5 НАТО, которые предусматривают консультации, когда союзнику угрожает опасность, и коллективную оборону в случае вооруженного нападения».

Любые гарантии США в конечном итоге будут зависеть от Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, сказал один из должностных лиц. Однако Трамп хочет, чтобы Европа взяла на себя финансовое бремя обеспечения безопасности Украины, пишет издание.

Территориальные вопросы, в частности будущее восточной Донецкой области Украины, станут еще одним центральным вопросом, указывает издание.

Обе стороны «продемонстрировали определенную гибкость» в частном порядке, заявили американские чиновники, не приводя подробностей.

В США заявили, что Украина и рф демонстрируют "определённую гибкость" в вопросе территорий перед переговорами в Абу-Даби

Чиновники подчеркнули, что территориальные договоренности и гарантии безопасности после войны должны согласовываться параллельно и увязываться между собой.

В то же время Bloomberg отмечает, что российские и украинские посланники «обсудят территориальные вопросы и предложения по мониторингу прекращения огня в Объединенных Арабских Эмиратах», о чем в понедельник, 9 ноября, сообщил высокопоставленный представитель США.

Первая сессия, по данным Bloomberg, «будет сосредоточена на мониторинге прекращения огня и послевоенной безопасности, включая механизмы консультаций по вопросам безопасности, кризисные коммуникации и меры деэскалации». Вторая сессия «затронет территориальные вопросы».

Американский чиновник, который в понедельник провел брифинг для журналистов на условиях анонимности, как пишет Bloomberg, сказал, что «накануне трехсторонней встречи проходили ежедневные переговоры как с россией, так и с Украиной, и выразил осторожный оптимизм по поводу того, что представители достигнут прогресса».

Американские переговорщики считают, что "Зеленский и путин могут быть готовы достичь компромисса по жизненно важному вопросу территории, каждый немного уступив", сообщил Reuters американский чиновник.

Согласно предложенному соглашению, как отмечает Reuters, "Украина получит прекращение войны, гарантии безопасности и дорожную карту для вступления в ЕС".

Высокопоставленный украинский чиновник, указывает Reuters, "решительно отверг, что правительство будет рассматривать какие-либо подобные уступки". "Вопрос территории может обсуждаться только на уровне лидеров и только в контексте соответствующих гарантий безопасности для Украины", сказал чиновник.

Во встречах в Абу-Даби также участвуют европейские партнеры, что отражает стремление Вашингтона выйти за рамки трехстороннего формата к более широким переговорам, указывает RFE/RL.

Участие Европы

Германия, Франция и Великобритания — так называемая E3 — участвуют вместе с Италией, НАТО, Европейским Союзом и Украиной. Однако их первоначальные консультации с представителями США будут отдельными от трехсторонних переговоров с россией.

Ожидалось, что европейские представители обсудят гарантии безопасности и долгосрочную архитектуру безопасности между россией и Европой.

Более широкое предложение вызвало обеспокоенность в европейских столицах тем, что москва может получить влияние на механизмы безопасности континента, потенциально подрывая НАТО и суверенитет стран, которые когда-то находились под советским господством.

"У нас уже есть европейская архитектура безопасности", — заявила 6 ноября глава внешней политики ЕС Кая Каллас, подчеркнув, что любое соглашение потребует участия ЕС.

Однако россия остается глубоко недоверчивой к европейским правительствам, которые она обвиняет в срыве предыдущего соглашения, заключенного в Стамбуле, заявили чиновники. Однако переговоры 2022 года на самом деле так и не привели к окончательному соглашению, и сохраняются существенные разногласия по вопросам безопасности и суверенитета Украины, пишет издание.

Американские чиновники заявили, что "Вашингтон говорил москве, что он остается тесно связанным с Европейским Союзом, НАТО и своими европейскими партнерами, одновременно утверждая, что участие Европы будет конструктивным, а не препятствием для соглашения".

"Нам действительно нужно, чтобы Европа была за столом переговоров", чтобы положить конец войне, сказал один чиновник.

Чиновники заявили, что координация с Украиной и европейскими правительствами активизировалась в течение последних шести недель, включая обсуждения в Брюсселе послевоенной безопасности и экономического восстановления Украины.

Они описали сотрудничество как тесное и конструктивное, отвергнув нарратив о растущих разногласиях между Вашингтоном и его европейскими союзниками.

Отдельное направление работы, частично возглавляемое Всемирным банком, изучает реформы, которые понадобятся Украине для построения жизнеспособной послевоенной экономики. Обсуждения включают военные потребности страны, потребности в финансировании, экономическую реконструкцию и давние проблемы с коррупцией.

На вопрос о том, демонстрирует ли россия гибкость, американские чиновники заявили, что москва направила позитивные сигналы о желании прекратить войну, особенно в обсуждениях послевоенной системы безопасности.

Но аналитики предупреждают, что москва может использовать переговоры, чтобы выиграть время, сохраняя при этом свои территориальные требования и военное давление на Украину, указывает издание.

Каллас была столь же скептически настроена, заявив 9 ноября, что россия "делает вид, что ведет переговоры", и не проявила никакой доброй воли.

Чиновники ссылались на предыдущие разговоры с главой кремля владимиром путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждалась идея создания архитектуры безопасности между россией и Западом.

"Это первый раз, когда я чувствую, что мы видим настоящее желание с российской стороны завершить войну", — сказал один чиновник.

Тем не менее москва продолжает отвергать безусловное прекращение огня и настаивает на том, чтобы Украина отказалась от оставшейся территории, удерживаемой Украиной, в Донецкой области, пишет издание.

Предлагаемая структура также может включать ослабление санкций как стимул для Москвы соблюдать будущее соглашение. Санкции могут ослабляться постепенно, с положениями, позволяющими вновь вводить их, если Россия нарушит соглашение, сказал чиновник.

Американские чиновники заявили, что хотят действовать быстро, ссылаясь на рост числа военных и гражданских жертв войны, но предупредили, что для достижения устойчивого соглашения необходимы сложные компромиссы.

По их словам, дальнейшие встречи с Путиным и Зеленским могут состояться в ближайшее время, в зависимости от результатов переговоров в Абу-Даби.

Кушнер и Уиткофф могут в ближайшее время встретиться с путиным и Зеленским для переговоров о завершении войны — CBS News

Чиновники также указали на гуманитарные усилия, включая недавнее шестидневное прекращение огня в Олешках Херсонской области, которое, по их словам, позволило эвакуировать гражданское население и доставить гуманитарную помощь.

Вашингтон продолжит работать над обменом пленными и другими гуманитарными вопросами, сказали они.

Дипломатические усилия предпринимаются на фоне роста страданий гражданского населения в Украине, поскольку российские атаки на энергетическую инфраструктуру угрожают миллионам людей длительными отключениями электричества и воды с приближением зимы.

На заседании Совета Безопасности ООН 9 ноября представители гуманитарных организаций предупредили об ухудшении условий, а помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мохамед Яхья предостерёг, что экстренная помощь "не может заменить электросеть, которая неоднократно разрушается в результате атак".

"Для Вашингтона ближайшей задачей в Абу-Даби является превращение недавно активизировавшихся дипломатических контактов в структурированный переговорный процесс, способный разрешить территориальный спор и создать условия для прочного мира", — отмечает издание.

"Мы пытаемся изложить все причины, почему это лучший сценарий, сделать их конкретными, заставить людей поверить в это, а затем построить для них мост, чтобы добраться туда", — сказал один из чиновников.