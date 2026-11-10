США бачать "реальний шанс" на прогрес у мирному врегулюванні з початком переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ

Сполучені Штати бачать "реальний шанс" на серйозний прогрес у напрямку припиненні війни росії в Україні на переговорах між Вашингтоном, Києвом та москвою, які розпочалися в Абу-Дабі рано вранці 10 листопада. Про це повідомили журналістам високопосадовці США, "посилаючись на ознаки зростаючої готовності обох сторін досягти врегулювання", пише УНН з посиланням на RFE/RL.

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Але цей оптимізм контрастує зі скептицизмом серед європейських чиновників та аналітиків з питань росії, які бачать мало доказів того, що москва готова піти на поступки щодо території чи майбутньої безпеки України, зауважує видання.

"Президент США Дональд Трамп залишається відданим припиненню конфлікту та доручив своїм представникам прагнути до тривалого миру, а не швидкої, але крихкої угоди", за словами чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Переговори з представниками росії та України активізувалися в останні місяці, контакти зараз відбуваються щодня, іноді кілька разів на день, сказали чиновники.

Зараз ми маємо шанс спробувати досягти серйозного прогресу у припиненні війни – сказав один із чиновників.

Зустрічі в Абу-Дабі "мають на меті уточнити позиції обох сторін та визначити розбіжності, що залишилися". Однак чиновники застерігають, що "не очікують остаточного врегулювання в результаті дводенних зустрічей".

Головний переговірник України Рустем Умєров заявив, що кінцевою метою переговорів має бути досягнення тривалого миру. Російський перемовник володимир мединський сказав, що москва вважає, що припинення війни буде в інтересах обох країн, пише видання.

Зосередженість на тривалому мирі

Американські чиновники заявили, що "головним завданням є переконати обидві сторони в тому, що припинення вогню не просто дасть іншій можливості переозброїтися та підготуватися до нового конфлікту, хоча Україна закликала до перемир'я, а росія відхилила цю ідею". Чиновники додали, що "Вашингтон вивчає такі заходи, як консультації з питань безпеки, кризові комунікації, військова прозорість та взаємна деескалація".

Гарантії безпеки для України і післявоєнна європейська безпекова архітектура: Віткофф розкрив деталі перших переговорів в Абу-Дабі

Ширша післявоєнна структура буде спрямована на вирішення занепокоєнь росії, України та європейських країн, зберігаючи при цьому національний суверенітет та незалежне ухвалення рішень, заявили посадовці. Вони стверджували, що НАТО залишатиметься центральним елементом європейської колективної оборони.

Американські посадовці заявили, що "Вашингтон попросив москву прийняти гарантії безпеки для України за зразком статей 4 та 5 НАТО, які передбачають консультації, коли союзнику загрожує загроза, та колективну оборону у разі збройного нападу".

Будь-які гарантії США зрештою залежатимуть від Трампа та Президента України Володимира Зеленського, сказав один із посадовців. Однак Трамп хоче, щоб Європа взяла на себе фінансовий тягар безпеки України, пише видання.

Територіальні питання, зокрема майбутнє східної Донецької області України будуть ще одним центральним питанням, вказує видання.

Обидві сторони "продемонстрували певну гнучкість" у приватному порядку, заявили американські чиновники, не надаючи подробиць.

У США заявили, що Україна і рф демонструють “певну гнучкість” щодо територій перед переговорами в Абу-Дабі

Чиновники наголосили, що територіальні домовленості та гарантії безпеки після війни повинні узгоджуватися паралельно та узгоджуватися разом.

Водночас Bloomberg зазначає, що російські та українські посланці "обговорять територіальні питання та пропозиції щодо моніторингу припинення вогню в Об'єднаних Арабських Еміратах", про що повідомив у понеділок, 9 листопада, високопосадовець США.

Перша сесія, за даними Bloomberg, "буде зосереджена на моніторингу припинення вогню та післявоєнній безпеці, включаючи механізми консультацій з питань безпеки, кризові комунікації та заходи деескалації". Друга сесія "торкнеться територіальних питань".

Американський чиновник, який у понеділок провів брифінг для журналістів на умовах анонімності, як пише Bloomberg, сказав, що "напередодні тристоронньої зустрічі відбувалися щоденні переговори як з росією, так і з Україною, і висловив обережний оптимізм щодо того, що представники досягнуть прогресу".

Американські переговірники вважають, що "Зеленський і путін можуть бути готові досягти компромісу щодо життєво важливого питання території, кожен поступившись трохи", повідомив Reuters американський чиновник.

Згідно із запропонованою угодою, як зазначає Reuters, "Україна отримає припинення війни, гарантії безпеки та дорожню карту для вступу до ЄС".

Високопоставлений український чиновник, вказує Reuters, "рішуче заперечив, що уряд розглядатиме будь-які такі поступки". "Питання території може обговорюватися лише на рівні лідерів і лише в контексті відповідних гарантій безпеки для України", сказав чиновник.

У зустрічах в Абу-Дабі також беруть участь європейські партнери, що відображає прагнення Вашингтона вийти за межі тристороннього формату до ширших переговорів, вказує RFE/RL.

Участь Європи

Німеччина, Франція та Велика Британія – так звана E3 – беруть участь, разом з Італією, НАТО, Європейським Союзом та Україною. Однак їхні початкові консультації з представниками США будуть окремими від тристоронніх переговорів з росією.

Очікувалося, що європейські представники обговорять гарантії безпеки та довгострокову архітектуру безпеки між росією та Європою.

Ширша пропозиція викликала занепокоєння в європейських столицях, що москва може отримати вплив на безпекові механізми континенту, потенційно підриваючи НАТО та суверенітет країн, які колись перебували під радянським пануванням.

"У нас вже є європейська архітектура безпеки", – заявила 6 листопада голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, наголосивши, що будь-яка угода вимагатиме участі ЄС.

Однак росія залишається глибоко недовірливою до європейських урядів, які вона звинувачує у зриві попередньої угоди, укладеної в Стамбулі, заявили чиновники. Однак переговори 2022 року насправді так і не призвели до остаточної угоди, і залишаються суттєві розбіжності щодо безпеки та суверенітету України, пише видання.

Американські чиновники заявили, що "Вашингтон говорив москві, що він залишається тісно пов'язаним з Європейським Союзом, НАТО та своїми європейськими партнерами, водночас стверджуючи, що участь Європи буде конструктивною, а не перешкодою для угоди".

"Нам дійсно потрібно, щоб Європа була за столом переговорів", щоб покласти край війні, сказав один чиновник.

Чиновники заявили, що координація з Україною та європейськими урядами активізувалася протягом останніх шести тижнів, включаючи обговорення в Брюсселі щодо післявоєнної безпеки та економічного відновлення України.

Вони описали співпрацю як тісну та конструктивну, відкинувши наратив про зростання розбіжностей між Вашингтоном та його європейськими союзниками.

Окремий напрямок роботи, частково очолюваний Світовим банком, вивчає реформи, які Україні знадобляться для побудови життєздатної післявоєнної економіки. Обговорення включають військові потреби країни, потреби у фінансуванні, економічну реконструкцію та давні проблеми з корупцією.

На запитання, чи демонструє росія гнучкість, американські чиновники заявили, що москва надіслала позитивні сигнали про бажання припинити війну, особливо в обговореннях післявоєнної системи безпеки.

Але аналітики попереджають, що москва може використовувати переговори, щоб виграти час, зберігаючи при цьому свої територіальні вимоги та військовий тиск на Україну, вказує видання.

Каллас був так само скептично налаштована, заявивши 9 листопада, що росія "вдає, що веде переговори" і не виявила жодної доброї волі.

Чиновники посилалися на попередні розмови з главою кремля володимиром путіним у Санкт-Петербурзі, де обговорювалася ідея створення архітектури безпеки між росією та Заходом.

"Це перший раз, коли я відчуваю, що ми бачимо справжнє бажання з російської сторони завершити війну", – сказав один чиновник.

Проте москва продовжує відкидати безумовне припинення вогню та наполягає на тому, щоб Україна відмовилася від решти території, що утримується Україною, на Донеччині, пише видання.

Запропонована структура також може включати послаблення санкцій як стимул для москви дотримуватися майбутньої угоди. Санкції можуть бути послаблені поступово, з положеннями, що дозволяють їх відновлювати, якщо росія порушить угоду, сказав чиновник.

Американські чиновники заявили, що хочуть діяти швидко, посилаючись на зростання кількості військових та цивільних жертв війни, але попередили, що для досягнення стійкої угоди потрібні складні компроміси.

За їхніми словами, подальші зустрічі з путіним та Зеленським можуть відбутися найближчим часом, залежно від результатів переговорів в Абу-Дабі.

Кушнер і Віткофф можуть найближчим часом зустрітися з путіним та Зеленським для переговорів про завершення війни – CBS News

Чиновники також вказали на гуманітарні зусилля, включаючи нещодавнє шестиденне припинення вогню в Олешках на Херсонщині, яке, за їхніми словами, дозволило евакуювати цивільне населення та доставити гуманітарну допомогу.

Вашингтон продовжить працювати над обміном полоненими та іншими гуманітарними питаннями, сказали вони.

Дипломатичні зусилля відбуваються на тлі зростання страждань цивільного населення в Україні, коли російські атаки на енергетичну інфраструктуру загрожують мільйонам людей тривалими відключеннями електроенергії та води з наближенням зими.

На засіданні Ради Безпеки ООН 9 листопада представники гуманітарних організацій попередили про погіршення умов, а помічник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мохамед Ях'я застеріг, що екстрена допомога "не може замінити електромережу, яка неодноразово руйнується внаслідок атак".

"Для Вашингтона найближчим завданням в Абу-Дабі є перетворення нещодавно посилених дипломатичних контактів на структурований переговорний процес, здатний вирішити територіальну суперечку та створити умови для тривалого миру", зауважує видання.

"Ми намагаємося викласти всі причини, чому це кращий сценарій, зробити їх конкретними, змусити людей повірити в це, а потім побудувати для них міст, щоб дістатися туди", – сказав один із чиновників.