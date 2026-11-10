Гарантії безпеки для України і післявоєнна європейська безпекова архітектура: Віткофф розкрив деталі перших переговорів в Абу-Дабі

Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зробив заяву після першої зустрічі в Абу-Дабі між США, Україною та європейськими партнерами 10 листопада, згадавши у тому числі про обговорення гарантій безпеки для України та післявоєнну європейську безпекову архітектуру, пише УНН.

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"Напередодні майбутніх тристоронніх переговорів з росією представники Сполучених Штатів, України та європейських партнерів зустрілися, щоб продовжити тісну координацію зусиль щодо припинення війни в Україні та створення умов для тривалого миру, включаючи підтримку надійних гарантій безпеки як частини будь-якого врегулювання", - написав Віткофф у X.

Обговорення, з його слів, "відбулися спільно між Сполученими Штатами, Україною та європейськими партнерами, що відображало їхні спільні цілі, поточні консультації та відданість євроатлантичній безпеці".

"Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежне ухвалення рішень та забезпечувати надійні гарантії безпеки для України", - вказав Віткофф.

"Спільною метою є розробка практичної та взаємопідсилюючої системи безпеки, яка зміцнить довгострокову безпеку України та зміцнить довіру, необхідну для досягнення врегулювання шляхом переговорів", - зазначив посланець Трампа.

"Поряд з центральним акцентом на тривалому мирі, обговорення охопило питання розвитку існуючих європейських інституцій та угод безпеки після завершення війни в Україні. Учасники також визнали, що вирішення проблем післявоєнної безпеки та зменшення ризику конфлікту є надзвичайно важливими. Вони обговорили, як забезпечити надійні механізми для управління ризиками та уникнення небезпечної ескалації", - повідомив він.

"Учасники підтвердили свою спільну відданість міцній післявоєнній європейській безпековій архітектурі та домовленостям та чітко заявили, що сильне НАТО залишатиметься центральним елементом євроатлантичної колективної оборони", - зазначив Віткофф.

Він вказав, що "Сполучені Штати, Україна та європейські партнери продовжуватимуть тісно співпрацювати протягом усього переговорного процесу зі спільною метою просування до ширших багатосторонніх дискусій за участю європейських партнерів та досягнення всеохоплюючого та тривалого миру".

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