Кушнер зробив першу заяву на тлі старту переговорів України, США та рф

Посланець і зять президента США Джаред Кушнер зробив першу заяву в Абу-Дабі, де 10 листопада стартували тристоронні переговори за участю України, США та рф, вказавши, що сподівається на "відкритий, відвертий та повноцінний діалог". Відповідне відео з переговорів оприлюднили у мережі, пише УНН.

Сподіваюся, сьогодні ми зможемо провести відкритий, відвертий та повноцінний діалог - сказав Кушнер.

Доповнюється...