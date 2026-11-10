Кушнер зробив першу заяву на тлі старту переговорів України, США та рф
Київ • УНН
Джаред Кушнер заявив про сподівання на відкритий і відвертий діалог. Переговори стартували 10 листопада в Абу-Дабі.
Посланець і зять президента США Джаред Кушнер зробив першу заяву в Абу-Дабі, де 10 листопада стартували тристоронні переговори за участю України, США та рф, вказавши, що сподівається на "відкритий, відвертий та повноцінний діалог". Відповідне відео з переговорів оприлюднили у мережі, пише УНН.
Сподіваюся, сьогодні ми зможемо провести відкритий, відвертий та повноцінний діалог
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