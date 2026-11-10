Кушнер сделал первое заявление на фоне начала переговоров Украины, США и РФ

Посланник и зять президента США Джаред Кушнер сделал первое заявление в Абу-Даби, где 10 ноября начались трехсторонние переговоры с участием Украины, США и рф, указав, что надеется на «открытый, откровенный и полноценный диалог». Соответствующее видео с переговоров обнародовали в сети, пишет УНН.

Надеюсь, сегодня мы сможем провести открытый, откровенный и полноценный диалог - сказал Кушнер.

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