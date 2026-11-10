Гарантии безопасности для Украины и послевоенная европейская архитектура безопасности: Виткофф раскрыл детали первых переговоров в Абу-Даби

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сделал заявление после первой встречи в Абу-Даби между США, Украиной и европейскими партнёрами 10 ноября, упомянув в том числе обсуждение гарантий безопасности для Украины и послевоенную европейскую архитектуру безопасности, пишет УНН.

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"Накануне предстоящих трёхсторонних переговоров с россией представители Соединённых Штатов, Украины и европейских партнёров встретились, чтобы продолжить тесную координацию усилий по прекращению войны в Украине и созданию условий для прочного мира, включая поддержку надёжных гарантий безопасности как части любого урегулирования", — написал Уиткофф в X.

Обсуждения, по его словам, "проводились совместно Соединёнными Штатами, Украиной и европейскими партнёрами, отражая их общие цели, текущие консультации и приверженность евроатлантической безопасности".

"Участники подчеркнули, что любые будущие договорённости должны уважать суверенитет, территориальную целостность, независимое принятие решений и обеспечивать надёжные гарантии безопасности для Украины", — указал Уиткофф.

"Общей целью является разработка практической и взаимно усиливающей системы безопасности, которая укрепит долгосрочную безопасность Украины и укрепит доверие, необходимое для достижения урегулирования путём переговоров", — отметил посланник Трампа.

"Наряду с центральным акцентом на прочном мире обсуждение охватило вопросы развития существующих европейских институтов и соглашений в сфере безопасности после завершения войны в Украине. Участники также признали, что решение проблем послевоенной безопасности и снижение риска конфликта имеют чрезвычайно важное значение. Они обсудили, как обеспечить надёжные механизмы для управления рисками и предотвращения опасной эскалации", — сообщил он.

"Участники подтвердили свою общую приверженность прочной послевоенной европейской архитектуре безопасности и договорённостям и чётко заявили, что сильное НАТО останется центральным элементом евроатлантической коллективной обороны", — отметил Уиткофф.

Он указал, что "Соединённые Штаты, Украина и европейские партнёры продолжат тесно сотрудничать на протяжении всего переговорного процесса с общей целью продвижения к более широким многосторонним дискуссиям с участием европейских партнёров и достижения всеобъемлющего и прочного мира".

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