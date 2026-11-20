Удары рф 20 ноября нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, а последствия серьезно повлияли на работу энергосистемы. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии. Эти ограничения необходимы для стабилизации работы энергосистемы. Возвращение к графикам почасовых отключений произойдет, как только ситуация позволит.

В Одессе из-за удара врага произошло масштабное обесточивание города и прилегающих районов.

Из-за российских атак также обесточены потребители в Киеве и десяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской.

И хотя энергетики уже работают над восстановлением поврежденных объектов там, где это возможно, на части объектов восстановление пока невозможно из-за угрозы новых ударов.

Работы осложняет и то, что враг повторно атакует энергообъекты, которые уже были восстановлены после предыдущих обстрелов. Это означает, что часть сложных ремонтов приходится начинать заново - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Напомним

Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Ситуация в энергосистеме остается крайне сложной.