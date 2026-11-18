Фото: Андрей Ходьков, корреспондент УНН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не исключает новые гуманитарные миссии на оккупированных территориях, в частности в Олешках Херсонской области. Об этом он заявил в эфире украинского телевидения, передает УНН.

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Сейчас мы работаем над территорией Херсонской области, которая временно оккупирована россиянами. То есть кроме Олешек, там есть еще ряд населенных пунктов. В первую очередь это Олешковская территориальная громада, где наши граждане проживают в подобных условиях — на грани или уже в условиях гуманитарной катастрофы. Там давно недостаточно еды, воды, медикаментов. На мой взгляд, нужно максимально быстро позволить людям либо выехать с этой территории, либо доставить им гуманитарную помощь. То есть такие переговоры у нас продолжаются - заявил Лубинец.

Он отметил, что как американцы, так и россияне согласны на продолжение подобных гуманитарных миссий.

Не знаю, насколько легко нам будет договориться о следующей гуманитарной миссии, но в любом случае первый шаг всегда самый трудный, мы его сделали - говорится в заявлении Лубинца.

В то же время украинский омбудсмен отметил: переговоры с россиянами являются сложными.

За эти полгода мы неоднократно встречались, публично и непублично, с яной лантратовой (уполномоченный рф по правам человека — ред.), у нас были договоренности, и каждая из сторон выполняла взятые на себя обязательства. Таким образом, мы создали предпосылки для выработки более глобальных шагов, которые привели к режиму тишины, который был самым продолжительным по времени и самым масштабным по территории с 2022 года. Мы готовы двигаться дальше - сказал он.

Говоря о возможности проведения аналогичной гуманитарной миссии на Донбассе, Лубинец отметил: в этих регионах есть ключевое отличие.

В Херсонской области есть естественная преграда, разделяющая российскую и украинскую армии. Это река Днепр. Проведение гуманитарных миссий в той локации, в тех населенных пунктах, на мой взгляд, можно осуществлять при четком понимании того, что еще очень много вопросов не согласовано. Нужно пробовать подобные форматы на земле, нужно искать новые подходы к контролю режима тишины. Однако сейчас не может идти речь о проведении подобной гуманитарной миссии, которую мы провели в Олешках, на территории Донецкой области - говорится в заявлении Лубинца.

Напомним

Дмитрий Лубинец заявил, что 15 часов общался с яной лантратовой во время гуманитарной миссии в Олешки. Стороны обсуждали будущие гуманитарные миссии, обмен пленными, возвращение гражданских лиц и поиск пропавших без вести.