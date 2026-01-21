До держбюджету України повернуто 114 млн гривень у справі "Центренерго" - Офіс Генпрокурора

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
10:55 • 6254 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 4846 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 11130 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 30869 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 51949 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 45668 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 73755 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40331 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 62348 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 27121 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ: інформація про захоплення Новоплатонівки на Харківщині - черговий фейк рфVideo21 січня, 01:56 • 4982 перегляди
Науседа: суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії21 січня, 03:33 • 7544 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою21 січня, 04:33 • 15785 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 13872 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 13706 перегляди
Публікації
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 6254 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 39476 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 73755 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 62348 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 55230 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 13986 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 19746 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 25748 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 26563 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 33460 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Шахед-136

До держбюджету України повернуто 114 млн гривень у справі "Центренерго" - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Розслідування триває, перевіряються договори ще на 260 млн гривень.

До держбюджету України повернуто 114 млн гривень у справі "Центренерго" - Офіс Генпрокурора

Внаслідок дій Офісу Генпрокурора у межах кримінального провадження щодо закупівель вугілля для ПАТ "Центренерго" в держбюджет України повернули понад 114 млн гривень, які були перераховані як авансові платежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як зазначили в ОГП, розслідування за фактом можливого привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, виділених на закупівлю вугілля для теплоелектростанцій за матеріалами СБУ розпочато 17 жовтня 2025 року за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у 2024 році ПАТ "Центренерго" уклало договори з кількома приватними компаніями на постачання вугілля на загальну суму понад 380 млн гривень.

Умовами договорів передбачалася оплата після фактичного постачання продукції, однак, за даними слідства, кошти були перераховані постачальникам авансом, тоді як значна частина вугілля фактично не була поставлена. У результаті вжитих прокурорами заходів один із постачальників добровільно повернув 114,2 млн гривень, отриманих за договором, але не підтверджених фактичним постачанням вугілля

- йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Крім того, у межах цього ж кримінального провадження окремо перевіряються договори ще з двома постачальниками, попередня оплата яким перерахована на суму понад 260 млн гривень. За попередніми даними зобов’язання за договором виконані не в повному обсязі.

Нагадаємо

Директора приватної компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн гривень. . Справу передано до суду.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Державний бюджет
Енергетика
Електроенергія
Центренерго
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Україна