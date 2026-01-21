До держбюджету України повернуто 114 млн гривень у справі "Центренерго" - Офіс Генпрокурора

Внаслідок дій Офісу Генпрокурора у межах кримінального провадження щодо закупівель вугілля для ПАТ "Центренерго" в держбюджет України повернули понад 114 млн гривень, які були перераховані як авансові платежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як зазначили в ОГП, розслідування за фактом можливого привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, виділених на закупівлю вугілля для теплоелектростанцій за матеріалами СБУ розпочато 17 жовтня 2025 року за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у 2024 році ПАТ "Центренерго" уклало договори з кількома приватними компаніями на постачання вугілля на загальну суму понад 380 млн гривень.

Умовами договорів передбачалася оплата після фактичного постачання продукції, однак, за даними слідства, кошти були перераховані постачальникам авансом, тоді як значна частина вугілля фактично не була поставлена. У результаті вжитих прокурорами заходів один із постачальників добровільно повернув 114,2 млн гривень, отриманих за договором, але не підтверджених фактичним постачанням вугілля - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Крім того, у межах цього ж кримінального провадження окремо перевіряються договори ще з двома постачальниками, попередня оплата яким перерахована на суму понад 260 млн гривень. За попередніми даними зобов’язання за договором виконані не в повному обсязі.

Нагадаємо

