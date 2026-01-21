В госбюджет Украины возвращено 114 млн гривен по делу "Центрэнерго" - Офис Генпрокурора

В результате действий Офиса Генпрокурора в рамках уголовного производства по закупкам угля для ПАО "Центрэнерго" в госбюджет Украины возвращено более 114 млн гривен, которые были перечислены в качестве авансовых платежей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Как отметили в ОГП, расследование по факту возможного присвоения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на закупку угля для теплоэлектростанций по материалам СБУ, начато 17 октября 2025 года по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в 2024 году ПАО "Центрэнерго" заключило договоры с несколькими частными компаниями на поставку угля на общую сумму более 380 млн гривен.

Условиями договоров предусматривалась оплата после фактической поставки продукции, однако, по данным следствия, средства были перечислены поставщикам авансом, тогда как значительная часть угля фактически не была поставлена. В результате принятых прокурорами мер один из поставщиков добровольно вернул 114,2 млн гривен, полученных по договору, но не подтвержденных фактической поставкой угля - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Кроме того, в рамках этого же уголовного производства отдельно проверяются договоры еще с двумя поставщиками, предварительная оплата которым перечислена на сумму более 260 млн гривен. По предварительным данным, обязательства по договору выполнены не в полном объеме.

Напомним

Директора частной компании обвиняют в убытках Укрнафте на более чем 16 млн гривен. Дело передано в суд.