В госбюджет Украины возвращено 114 млн гривен по делу "Центрэнерго" - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
10:55 • 6164 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 4766 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 11096 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 30835 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 51917 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 45648 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 73711 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40326 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 62320 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 27120 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
ВСУ: информация о захвате Новоплатоновки на Харьковщине – очередной фейк РФ 21 января, 01:56
Науседа: спор по Гренландии затмевает войну в Украине и играет на руку россии 21 января, 03:33
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой 21 января, 04:33
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями 06:46
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT 08:33
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:55 • 6170 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть 20 января, 19:12
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 73714 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 62321 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 55209 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями 06:46
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях 20 января, 17:49
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей 20 января, 17:16
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount 20 января, 16:21
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026 20 января, 14:39
В госбюджет Украины возвращено 114 млн гривен по делу "Центрэнерго" - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Расследование продолжается, проверяются договоры еще на 260 млн гривен.

В госбюджет Украины возвращено 114 млн гривен по делу "Центрэнерго" - Офис Генпрокурора

В результате действий Офиса Генпрокурора в рамках уголовного производства по закупкам угля для ПАО "Центрэнерго" в госбюджет Украины возвращено более 114 млн гривен, которые были перечислены в качестве авансовых платежей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Как отметили в ОГП, расследование по факту возможного присвоения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на закупку угля для теплоэлектростанций по материалам СБУ, начато 17 октября 2025 года по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в 2024 году ПАО "Центрэнерго" заключило договоры с несколькими частными компаниями на поставку угля на общую сумму более 380 млн гривен.

Условиями договоров предусматривалась оплата после фактической поставки продукции, однако, по данным следствия, средства были перечислены поставщикам авансом, тогда как значительная часть угля фактически не была поставлена. В результате принятых прокурорами мер один из поставщиков добровольно вернул 114,2 млн гривен, полученных по договору, но не подтвержденных фактической поставкой угля

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Кроме того, в рамках этого же уголовного производства отдельно проверяются договоры еще с двумя поставщиками, предварительная оплата которым перечислена на сумму более 260 млн гривен. По предварительным данным, обязательства по договору выполнены не в полном объеме.

Директора частной компании обвиняют в убытках Укрнафте на более чем 16 млн гривен. Дело передано в суд.

Евгений Устименко

