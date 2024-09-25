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Махінації з вугіллям на мільйони гривень: ексзаступнику міністра енергетики обрали запобіжний захід

Махінації з вугіллям на мільйони гривень: ексзаступнику міністра енергетики обрали запобіжний захід

Київ • УНН

 • 13398 перегляди

ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики за махінації з вугіллям на 12 млн грн. Підозрюваний причетний до незаконного продажу вугілля приватній компанії замість державного "Центренерго".

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжні заходи у вигляді особистих зобов'язань ексзаступнику міністра енергетики та ексдиректору ДП "Укрвугілля", яких підозрюють у завданні майже 12 млн грн збитків державному енерговиробнику. Про це повідомили в НАБУ, передає УНН.

АП ВАКС обрала запобіжні заходи у вигляді особистих зобов'язань ексзаступнику міністра енергетики та ексдиректору ДП "Укрвугілля" Їх підозрюють у завданні майже 12 млн грн збитків державному енерговиробнику в умовах енергетичної кризи, викликаною повномасштабною агресією рф

- йдеться у повідомленні НАБУ.

У липні НАБУ і САП повідомили про підозру у справі трьом особам: 

  • ексзаступнику міністра енергетики (2020-2021 рр.) (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України);
  • екснардепу, експершому заступнику голови комітету з питань будівництві, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради, бенефіціару приватної компанії (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України);
  • ексдиректору ДП «Укрвугілля» (ч. 2 ст. 364 КК України). 

За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. З метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабінет Міністрів України зобов’язав ДП "Укрвугілля" постачати енергоносій визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ "Центренерго". 

Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП "Укрвугілля", у змові з ексзаступником міністра енергетики України схилив директора ДП до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн грн заборгованості перед ДП. У результаті "Укрвугілля" поставило приватній компанії майже 24 тис. тонн сировини, яку та перепродала з надлишком у майже 20 млн грн.

Водночас ПАТ "Центренерго" недоотримало 12,5 тис. тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн, вказали в НАБУ. 

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ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики30.08.24, 10:36 • 12451 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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