ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Олександру Хейлу - тримання під вартою з правом застави 25 млн грн. Ексчиновника затримали на хабарі у $500 тис за дозвіл на вивіз обладнання з прифронтової зони.
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу 25 мільйонів гривень ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на хабарі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
У повідомленні САП не назвають імені фігуранта справи, але з опису зрозуміло, що йдеться про Олександра Хейла.
30 серпня 2024 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до заступника Міністра енергетики, якого затримали на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району
Заслухавши доводи сторін, АП ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, залишивши без змін рішення слідчого судді.
Нагадаємо
НАБУ і САП повідомили, що заступника міністра енергетики України Олександра Хейло та трьох його спільників викрили на одержанні хабаря у пів мільйона доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
Посадовця Міненерго та його трьох спільників затримано "на гарячому". Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України".
У зв'язку з цим Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики України.
12 серпня ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейлу, якого затримали на хабарі, відправили під варту до 8 жовтня з правом внести заставу 25 мільйонів гривень.