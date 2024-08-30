ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-заместителю министра энергетики
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Александру Хейлу - содержание под стражей с правом залога 25 млн грн. Экс-чиновника задержали на взятке в $500 тыс. за разрешение на вывоз оборудования из прифронтовой зоны.
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог 25 миллионов гривен экс-заместителю министра энергетики Александру Хейлу, которого задержали на взятке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
В сообщении САП не называют имени фигуранта дела, но из описания понятно, что речь идет об Александре Хейле.
30 августа 2024 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную к заместителю Министра энергетики, которого задержали на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района
Заслушав доводы сторон, АП ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты, оставив без изменений решение следственного судьи.
Напомним
НАБУ и САП сообщили, что заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.
Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны "на горячем". Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины".
В связи с этим Кабмин уволил Александра Хейла с должности заместителя министра энергетики Украины.
12 августа экс-заместителя министра энергетики Александра Хейлу, которого задержали на взятке, отправили под стражу до 8 октября с правом внести залог 25 миллионов гривен.