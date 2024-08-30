ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-заместителю министра энергетики

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог 25 миллионов гривен экс-заместителю министра энергетики Александру Хейлу, которого задержали на взятке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

В сообщении САП не называют имени фигуранта дела, но из описания понятно, что речь идет об Александре Хейле.

30 августа 2024 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную к заместителю Министра энергетики, которого задержали на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района - говорится в сообщении САП.

Заслушав доводы сторон, АП ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты, оставив без изменений решение следственного судьи.

Напомним

НАБУ и САП сообщили, что заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны "на горячем". Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины".

В связи с этим Кабмин уволил Александра Хейла с должности заместителя министра энергетики Украины.



12 августа экс-заместителя министра энергетики Александра Хейлу, которого задержали на взятке, отправили под стражу до 8 октября с правом внести залог 25 миллионов гривен.

