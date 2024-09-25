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Махинации с углем на миллионы гривен: экс-заместителю министра энергетики избрали меру пресечения

Махинации с углем на миллионы гривен: экс-заместителю министра энергетики избрали меру пресечения

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 07:03  •  657 просмотра

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ВАКС избрал меру пресечения экс-заместителю министра энергетики за махинации с углем на 12 млн грн. Подозреваемый причастен к незаконной продаже угля частной компании вместо государственного «Центрэнерго».

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меры пресечения в виде личных обязательств экс-заместителю министра энергетики и экс-директору ГП "Укруголь", которых подозревают в нанесении почти 12 млн грн убытков государственному энергопроизводителю. Об этом сообщили в НАБУ, передает УНН.

АП ВАКС избрала меры пресечения в виде личных обязательств экс-заместителю министра энергетики и экс-директору ГП "Укруголь" Их подозревают в нанесении почти 12 млн грн убытков государственному энергопроизводителю в условиях энергетического кризиса, вызванного полномасштабной агрессией рф

- говорится в сообщении НАБУ.

В июле НАБУ и САП сообщили о подозрении по делу трем лицам: 

  • экс-заместителю министра энергетики (2020-2021 гг.) (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины);
  • экс-нардепу, экс-первому заместителю председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства, ЖКХ и региональной политики Верховной Рады, бенефициару частной компании (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины);
  • экс-директору ГП «Укруголь» (ч. 2 ст. 364 УК Украины). 

По данным следствия, в конце июля 2022 года из-за военных действий рынок угля в Украине был ограничен. С целью устойчивого прохождения отопительного сезона 2022/2023 Кабинет Министров Украины обязал ГП "Укруголь" поставлять энергоноситель определенным производителям электрической энергии, в частности государственному ПАО "Центрэнерго". 

Несмотря на такие ограничения, бенефициар частной компании, которая имела договор с ГП "Укруголь", в сговоре с экс-заместителем министра энергетики Украины склонил директора ГП к продаже угля его компании, которая к тому же имела более 50 млн грн задолженности перед ГП. В результате "Укруг уголь" поставило частной компании почти 24 тыс. тонн сырья, которое та перепродала с избытком в почти 20 млн грн.

В то же время ПАО "Центрэнерго" недополучило 12,5 тыс. тонн угля и было вынуждено выкупить его в октябре 2022 года по значительно более высокой цене, переплатив почти 12 млн грн, указали в НАБУ. 

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ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-заместителю министра энергетики30 августа 2024, 07:36 • 12210 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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