Відновлення зруйнованих ТЕС: терміни залежать від масштабів пошкоджень та доступності обладнання - Міненерго
Київ • УНН
Заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що відновлення зруйнованих ТЕС "Центренерго" займе час, а темпи ремонту залежать від обсягів пошкоджень та доступності обладнання. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань, і прогнози щодо термінів відновлення поки робити складно.
Для відновлення зруйнованих росією ТЕС компанії "Центренерго" знадобиться час, темпи ремонту залежатимуть від обсягів пошкоджень та доступності необхідного обладнання. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики України Роман Андарак, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, у першу чергу розбираються завали, оцінюється ступінь пошкоджень, рівень руйнувань "і що потрібно зробити, щоб відновити роботу устаткування". При цьому наразі складно робити прогнози щодо термінів відновлення, адже фахівці лише оцінюють масштаби пошкоджень.
Якщо потрібно специфічне обладнання, відновлення може потребувати трохи більше часу, ніж нам би того хотілося
Він додав, що співробітники "Центренерго" неодноразово доводили свою професійність і швидко відновлювали роботу станцій після атак.
"Сподіваємося, так буде і цього разу", - резюмував Андарак.
Нагадаємо
Енергетики поступово стабілізують та відновлюють роботу об’єктів ТЕС після масованої атаки рф балістичними ракетами, але дефіцит електроенергії зберігається. У більшості регіонів України застосовуються погодинні відключення, найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.
