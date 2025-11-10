Восстановление разрушенных ТЭС: сроки зависят от масштабов повреждений и доступности оборудования - Минэнерго

Для восстановления разрушенных Россией ТЭС компании "Центрэнерго" понадобится время, темпы ремонта будут зависеть от объемов повреждений и доступности необходимого оборудования. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, в первую очередь разбираются завалы, оценивается степень повреждений, уровень разрушений "и что нужно сделать, чтобы восстановить работу оборудования". При этом сейчас сложно делать прогнозы относительно сроков восстановления, ведь специалисты только оценивают масштабы повреждений.

Если требуется специфическое оборудование, восстановление может занять немного больше времени, чем нам бы того хотелось - отметил чиновник.

Он добавил, что сотрудники "Центрэнерго" неоднократно доказывали свой профессионализм и быстро восстанавливали работу станций после атак.

"Надеемся, так будет и в этот раз", - резюмировал Андарак.

Напомним

Энергетики постепенно стабилизируют и восстанавливают работу объектов ТЭС после массированной атаки РФ баллистическими ракетами, но дефицит электроэнергии сохраняется. В большинстве регионов Украины применяются почасовые отключения, самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

