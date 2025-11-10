Восстановление разрушенных ТЭС: сроки зависят от масштабов повреждений и доступности оборудования - Минэнерго

ukenru
9 ноября, 12:22 • 35955 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 69279 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 67688 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 94527 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 70026 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 63994 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 56354 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 52008 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 71381 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 151297 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина готовится к масштабным отключениям света в большинстве регионов: сколько очередей будет без электричества9 ноября, 19:09 • 10862 просмотра
Крупная солнечная вспышка, обращенная к Земле, вызвала корональный выброс массы9 ноября, 19:12 • 7438 просмотра
Сырский: Покровск превратился в укрепрайон, но оснований для панических настроений нет9 ноября, 20:23 • 6912 просмотра
Во время интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце пропал свет9 ноября, 22:29 • 5214 просмотра
Правительство распространило обязательную эвакуацию детей с родителями на отдельные населенные пункты Днепропетровщины и Запорожья23:28 • 4254 просмотра
публикации
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 94546 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 151307 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 178604 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 127947 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 105134 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Илон Маск
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Днепропетровская область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 33930 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 74956 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 142639 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 78703 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 86952 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Восстановление разрушенных ТЭС: сроки зависят от масштабов повреждений и доступности оборудования - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1860 просмотра

Заместитель министра энергетики Роман Андарак заявил, что восстановление разрушенных ТЭС "Центрэнерго" займет время, а темпы ремонта зависят от объемов повреждений и доступности оборудования. Специалисты оценивают масштабы разрушений, и прогнозы по срокам восстановления пока делать сложно.

Восстановление разрушенных ТЭС: сроки зависят от масштабов повреждений и доступности оборудования - Минэнерго

Для восстановления разрушенных Россией ТЭС компании "Центрэнерго" понадобится время, темпы ремонта будут зависеть от объемов повреждений и доступности необходимого оборудования. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, в первую очередь разбираются завалы, оценивается степень повреждений, уровень разрушений "и что нужно сделать, чтобы восстановить работу оборудования". При этом сейчас сложно делать прогнозы относительно сроков восстановления, ведь специалисты только оценивают масштабы повреждений.

Если требуется специфическое оборудование, восстановление может занять немного больше времени, чем нам бы того хотелось

- отметил чиновник.

Он добавил, что сотрудники "Центрэнерго" неоднократно доказывали свой профессионализм и быстро восстанавливали работу станций после атак.

"Надеемся, так будет и в этот раз", - резюмировал Андарак.

Напомним

Энергетики постепенно стабилизируют и восстанавливают работу объектов ТЭС после массированной атаки РФ баллистическими ракетами, но дефицит электроэнергии сохраняется. В большинстве регионов Украины применяются почасовые отключения, самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Киев столкнулся с 70% отключений электроэнергии 9 ноября09.11.25, 18:21 • 13385 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Centrenergo
Украина