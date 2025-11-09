ukenru
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 33833 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
9 ноября, 08:34 • 38674 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
9 ноября, 08:00 • 53653 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 50476 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 58461 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 51671 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 51347 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 70136 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
8 ноября, 08:00 • 132824 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Киев столкнулся с 70% отключений электроэнергии 9 ноября

Киев • УНН

 • 2718 просмотра

Укрэнерго объявило о необходимости отключения 70% электроэнергии в Киеве во второй половине дня 9 ноября. С 17:00 до 21:00 в столице применяются отключения на 4 очередях одновременно.

Киев столкнулся с 70% отключений электроэнергии 9 ноября

"Укрэнерго" объявила о необходимости для Киева 70% отключений во второй половине дня, 9 ноября. Передает УНН со ссылкой на информационный канал Киев Светло.

Подробности

В период с 17.00 до 21.00 в Киеве, по приказу Укрэнерго, применяются отключения на 4 очередях одновременно. Речь идет об объеме "до 70% отключений одновременно".

График на 9 октября в столице Украины и области.

Запланированные изменения на 18:30

Напомним

8 октября в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. Это решение принято по команде Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Игорь Тележников

