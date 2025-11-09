Киев столкнулся с 70% отключений электроэнергии 9 ноября
Киев • УНН
Укрэнерго объявило о необходимости отключения 70% электроэнергии в Киеве во второй половине дня 9 ноября. С 17:00 до 21:00 в столице применяются отключения на 4 очередях одновременно.
Подробности
В период с 17.00 до 21.00 в Киеве, по приказу Укрэнерго, применяются отключения на 4 очередях одновременно. Речь идет об объеме "до 70% отключений одновременно".
График на 9 октября в столице Украины и области.
Запланированные изменения на 18:30
Напомним
8 октября в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. Это решение принято по команде Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.
