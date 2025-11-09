российские войска атаковали в Украине крупную ТЭЦ на биомассе
Киев • УНН
Три вражеских дрона атаковали украинскую ТЭЦ на биомассе в ночь на 9 ноября. Соучредитель проекта Андрей Гриненко сообщил, что пострадавших нет.
Подробности
В ночь на 9 ноября три вражеских дрона атаковали одну из украинских ТЭЦ, работавшую на биомассе. По словам представителя компании-владельца, станция является "эталоном для отрасли", демонстрируя "энергетическую независимость". К счастью, никто не пострадал, сообщил Андрей Гриненко в своем FB-профиле.
Напомним
УНН сообщал, что российские оккупанты целенаправленно ударили по энергетическим объектам Черниговщины 8 и в ночь на 9 ноября.
