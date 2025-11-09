российские войска атаковали в Украине крупную ТЭЦ на биомассе

ukenru
12:22 • 13987 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
10:18 • 24722 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 30776 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 41164 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 44713 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 57156 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 50649 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 51178 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 69860 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 126912 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В Днепре до 13 возросло число пострадавших в результате массированной атаки в ночь на 8 ноября9 ноября, 06:12 • 6744 просмотра
Минус 1190 оккупантов - Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки9 ноября, 06:21 • 22692 просмотра
Администрация Трампа ввела новые правила в визах: отказ из-за болезней и преклонного возраста9 ноября, 06:35 • 9696 просмотра
В российском воронеже второй раз за день 9 ноября прогремели взрывыVideo11:02 • 11218 просмотра
С 2027 года в Украине планируют отменить КВЭДы12:33 • 7988 просмотра
российские войска атаковали в Украине крупную ТЭЦ на биомассе

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Три вражеских дрона атаковали украинскую ТЭЦ на биомассе в ночь на 9 ноября. Соучредитель проекта Андрей Гриненко сообщил, что пострадавших нет.

российские войска атаковали в Украине крупную ТЭЦ на биомассе

Новаторскую украинскую ТЭЦ, работавшую на местных ресурсах, атаковали БпЛА российских военных сил. По словам соучредителя проекта станции на биомассе Андрея Гриненко, пострадавших на территории объекта в результате действий агрессора нет, передает УНН.

Подробности

В ночь на 9 ноября три вражеских дрона атаковали одну из украинских ТЭЦ, работавшую на биомассе. По словам представителя компании-владельца, станция является "эталоном для отрасли", демонстрируя "энергетическую независимость". К счастью, никто не пострадал, сообщил Андрей Гриненко в своем FB-профиле.

Напомним

УНН сообщал, что российские оккупанты целенаправленно ударили по энергетическим объектам Черниговщины 8 и в ночь на 9 ноября.

Оккупанты снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК: оборудование серьезно повреждено08.11.25, 18:08 • 10128 просмотров

Игорь Тележников

Война в УкраинеЭкономика
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия