Оккупанты снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК: оборудование серьезно повреждено

Армия рф снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК, серьезно повреждено оборудование, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела - говорится в сообщении.

В компании добавили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 210 раз.

"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф

Напомним

россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины, что привело к обесточиванию в 8 регионах. Особенно сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.