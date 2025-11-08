Оккупанты снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК: оборудование серьезно повреждено
Киев • УНН
Российские войска снова обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК, причинив серьезные повреждения оборудованию. Это уже более 210 атак на ТЭС ДТЭК с начала полномасштабного вторжения.
Армия рф снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК, серьезно повреждено оборудование, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела
В компании добавили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 210 раз.
Напомним
россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины, что привело к обесточиванию в 8 регионах. Особенно сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.