Окупанти знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК: обладнання серйозно пошкоджено

Армія рф знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані понад 210 разів.

Нагадаємо

росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України, що призвело до знеструмлень у 8 регіонах. Особливо складна ситуація спостерігається у Харківській, Сумській та Полтавській областях.