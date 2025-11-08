Окупанти знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК: обладнання серйозно пошкоджено
Київ • УНН
Російські війська знову обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК, спричинивши серйозні пошкодження обладнання. Це вже понад 210 атак на ТЕС ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення.
Армія рф знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу
У компанії додали, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані понад 210 разів.
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф08.11.25, 16:50 • 20288 переглядiв
Нагадаємо
росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України, що призвело до знеструмлень у 8 регіонах. Особливо складна ситуація спостерігається у Харківській, Сумській та Полтавській областях.