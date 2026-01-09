$42.990.27
50.180.25
ukenru
07:26 • 5666 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 10115 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 10769 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 46891 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 52615 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 41359 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 54987 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 31901 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20569 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16809 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зупинка всіх ТЕС "Центренерго": у ЦПД спростували інформацію

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В мережі поширюються фейкові повідомлення про повну зупинку всієї генерації ТЕС "Центренерго" після масованого удару. Ця інформація не відповідає дійсності, повідомлення датоване 8 листопада 2025 року.

Зупинка всіх ТЕС "Центренерго": у ЦПД спростували інформацію

У мережі поширюються фейкові повідомлення про нібито повну зупинку всієї генерації ТЕС "Центренерго" після масованого удару. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

У соцмережах з’явилося повідомлення з посиланням на "Центренерго" про те, що через масований удар по теплоелектростанціях "уся генерація електроенергії була зупинена".

Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Повідомлення, яке поширюється в мережі, датоване 8 листопада 2025 року. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

На лівому березі у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії після масованої атаки рф. Енергетики працюють над відновленням світла та тепла, пріоритет - критична інфраструктура.

Алла Кіосак

