Зупинка всіх ТЕС "Центренерго": у ЦПД спростували інформацію
Київ • УНН
В мережі поширюються фейкові повідомлення про повну зупинку всієї генерації ТЕС "Центренерго" після масованого удару. Ця інформація не відповідає дійсності, повідомлення датоване 8 листопада 2025 року.
У мережі поширюються фейкові повідомлення про нібито повну зупинку всієї генерації ТЕС "Центренерго" після масованого удару. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
У соцмережах з’явилося повідомлення з посиланням на "Центренерго" про те, що через масований удар по теплоелектростанціях "уся генерація електроенергії була зупинена".
Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Повідомлення, яке поширюється в мережі, датоване 8 листопада 2025 року. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації
Нагадаємо
На лівому березі у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії після масованої атаки рф. Енергетики працюють над відновленням світла та тепла, пріоритет - критична інфраструктура.