Зупинка всіх ТЕС "Центренерго": у ЦПД спростували інформацію

У мережі поширюються фейкові повідомлення про нібито повну зупинку всієї генерації ТЕС "Центренерго" після масованого удару. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

У соцмережах з’явилося повідомлення з посиланням на "Центренерго" про те, що через масований удар по теплоелектростанціях "уся генерація електроенергії була зупинена".

Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Повідомлення, яке поширюється в мережі, датоване 8 листопада 2025 року. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації - йдеться у дописі.

Нагадаємо

На лівому березі у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії після масованої атаки рф. Енергетики працюють над відновленням світла та тепла, пріоритет - критична інфраструктура.