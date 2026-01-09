Остановка всех ТЭС "Центрэнерго": в ЦПД опровергли информацию

В сети распространяются фейковые сообщения о якобы полной остановке всей генерации ТЭС "Центрэнерго" после массированного удара. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Подробности

В соцсетях появилось сообщение со ссылкой на "Центрэнерго" о том, что из-за массированного удара по теплоэлектростанциям "вся генерация электроэнергии была остановлена".

На самом деле эта информация не соответствует действительности. Сообщение, которое распространяется в сети, датировано 8 ноября 2025 года. Доверяйте только верифицированным источникам информации - говорится в сообщении.

Напомним

На левом берегу в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии после массированной атаки рф. Энергетики работают над восстановлением света и тепла, приоритет - критическая инфраструктура.