07:26
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Эксклюзивы
Остановка всех ТЭС "Центрэнерго": в ЦПД опровергли информацию

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В сети распространяются фейковые сообщения о полной остановке всей генерации ТЭС "Центрэнерго" после массированного удара. Эта информация не соответствует действительности, сообщение датировано 8 ноября 2025 года.

Остановка всех ТЭС "Центрэнерго": в ЦПД опровергли информацию

В сети распространяются фейковые сообщения о якобы полной остановке всей генерации ТЭС "Центрэнерго" после массированного удара. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Подробности

В соцсетях появилось сообщение со ссылкой на "Центрэнерго" о том, что из-за массированного удара по теплоэлектростанциям "вся генерация электроэнергии была остановлена".

На самом деле эта информация не соответствует действительности. Сообщение, которое распространяется в сети, датировано 8 ноября 2025 года. Доверяйте только верифицированным источникам информации

- говорится в сообщении.

Напомним

На левом берегу в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии после массированной атаки рф. Энергетики работают над восстановлением света и тепла, приоритет - критическая инфраструктура.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Энергетика
Отопление
Социальная сеть
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Центрэнерго
Киев