Тренер «Тоттенхэма» подтвердил травму Мудрика

Главный тренер лондонского «Тоттенгема» Роберто Де Дзерби подтвердил травму украинского вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает пресс-служба «шпор», передает УНН.

Это была глупая травма для Мудрика, и мы надеемся, что он сможет вернуться как можно скорее — как ради него самого, так и ради нас. Ради него, потому что он слишком много вытерпел, и ради нас, потому что мы потеряли одного игрока — важного игрока - сказал Де Дзерби.

Он добавил, что Мудрик отыграл 20 минут в Ноттингеме, показал хорошую игру, но это вполне нормальный процесс, когда игрок долгое время не выходил на поле.

Он почувствовал боль в лодыжке. Затем через два дня он прошел медицинское обследование, и мы выяснили, в чем проблема. Но после длительного перерыва мы знали, что такое может случиться. Глупая травма, но мы не глупцы. Когда мы подписали Мудрика, мы уже знали, что ему будет трудно вернуться в качестве полноценного игрока - добавил тренер.

Дополнение

Украинский вингер английского «Челси» Михаил Мудрик на правах аренды перешел в другой лондонский клуб — «Тоттенгем».

Украинец дебютировал в составе «шпор» 5 сентября в матче против «Ноттингем Форест», выйдя на замену на 76-й минуте вместо Матиса Теля.

СМИ сообщали, что Мудрик «вылетел» на 6–8, что теоретически делает невозможным его участие в матчах сборной Украины, которая уже 25 сентября матчем против Венгрии стартует в Лиге наций.

Напомним

Украинский футболист Михаил Мудрик заявил, что временная дисквалификация отменена и его внимание будет сосредоточено на возвращении в футбол.