Верховная Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе

Верховная Рада на заседании во вторник, 16 января, разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе, провалив голосование за проект постановления, которое заблокировало его подписание. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Блокирующее постановление №7457-п провалено - сообщил Железняк.

Напомним,

22 декабря группа народных депутатов из фракции "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко внесла проект постановления, которым подписание законопроект было заблокировано. Депутаты в постановлении отмечали, что законопроект был принят с нарушением регламента Верховной Рады.

Историческое решение: в Минздраве прокомментировали легализацию медицинского каннабиса