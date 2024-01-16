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Верховная Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 13:44  •  9666 просмотра

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Верховная Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе, отклонив постановление, которое ранее блокировало его принятие. Постановление о блокировке было предложено группой депутатов, которые заявляли о нарушениях в процессе принятия закона.

Верховная Рада на заседании во вторник, 16 января, разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе, провалив голосование за проект постановления, которое заблокировало его подписание. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Блокирующее постановление №7457-п провалено

- сообщил Железняк.

Напомним,

22 декабря группа народных депутатов из фракции "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко внесла проект постановления, которым подписание законопроект было заблокировано. Депутаты в постановлении отмечали, что законопроект был принят с нарушением регламента Верховной Рады.

Историческое решение: в Минздраве прокомментировали легализацию медицинского каннабиса21 декабрь 2023, 11:24 • 37731 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
Верховна Рада розблокувала підписання закону про медичний канабіс
Verkhovna Rada unblocks the signing of the law on medical cannabis
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Верховная Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе

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