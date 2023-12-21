Историческое решение: в Минздраве прокомментировали легализацию медицинского каннабиса
Киев • УНН
Министерство здравоохранения называет легализацию медицинского каннабиса в Украине историческим шагом в сфере здравоохранения. Будут установлены правила выписывания рецептов и транспортировки пациентами.
Министерство здравоохранения отметило, что разрешение на использование в медицине лекарств на основе каннабиса это историческое решение, которое принесет пользу немалому количеству пациентов, передает УНН.
Историческое решение. Парламент принял законопроект № 7457 об использовании в медицине лекарств на основе каннабиса! Спасибо от имени врачебного сообщества за принятое решение, ведь медицинский каннабис - это лекарство для миллионов людей: онкопациентов, людей с рассеянным склерозом, пациентов, получающих паллиативную помощь, и т.д
Детали
Теперь Минздрав утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту могут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса.
В министерстве напомнили, что их отпуск будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по электронному рецепту. Пациенты смогут перевозить и хранить такие лекарства в количестве, определенном одним рецептом.
Дополнение
Лекарственные средства на основе медицинской конопли разрешены в 56 странах, в том числе государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах.
Напомним,
Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о медицинском каннабисе (№7457). "За" проголосовали 248 народных депутатов. Закон будет введен в действие через полгода после его опубликования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине работают над возможностью ввести медицинское самоуправление: что это значит
Историческое решение: в Минздраве прокомментировали легализацию медицинского каннабиса
Министерство здравоохранения называет легализацию медицинского каннабиса в Украине историческим шагом в сфере здравоохранения. Будут установлены правила выписывания рецептов и транспортировки пациентами.
Протоиерей РПЦ из Крыма поставлял ударные дроны оккупантам: ему сообщили о подозрении
Протоиерея из Крыма подозревают в финансировании российских войск путем сбора денег на боевые беспилотники и оружие, а также в "благословении" оккупантов на убийства украинцев.
За время полномасштабного вторжения россияне ударили по Украине 3700 ударными БпЛА, из них 2900 уничтожено - Игнат
С начала вторжения россия запустила по Украине 3700 "Шахидов", украинские силы сбили 2900 из них.
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
россия намерена захватить Харьков и может завербовать сбежавших за границу для дестабилизации ситуации в городе, используя ложные информационные атаки, считает политический эксперт Игорь Рейтерович.
В Минобороны опровергли информацию о наличии гражданства США у детей Умерова
Министерство обороны Украины разъяснило, что члены семьи министра обороны Рустема Умерова являются исключительно гражданами Украины, опровергнув утверждение СМИ о наличии у них гражданства США. Паспорта детей были восстановлены в посольстве Украины в США.
The Economist назвал Грецию страной 2023 года
Журнал The Economist назвал Грецию страной года за успешные экономические реформы и выход из долгового кризиса. Страна продолжает развиваться, несмотря на прошлые трудности.
Завысил расходы при строительстве Подольского моста на 24 млн грн: и.о. директора коммунального предприятия сообщили о подозрении
Исполняющего обязанности директора коммунального предприятия подозревают в завышении расходов на 24 миллиона гривен при строительстве Подольского моста, при этом средства, вероятно, были выведены на фиктивные компании.
Парламент легализовал медицинский каннабис
Верховная Рада Украины приняла законопроект, регулирующий использование каннабиса в медицинских целях, со строгим контролем над производством и полицейским надзором за немедицинским распространением. Лекарства будут требовать электронных рецептов и станут доступными во второй половине 2024 года.
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
Бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом.
Турция увязала одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО с закупкой истребителей у США.
Президент Турции Эрдоган поставил условием вступления Швеции в НАТО то, что США одобрят запрос Турции на покупку истребителей F-16, и призвал Канаду прекратить эмбарго на поставки оружия в Турцию.