Историческое решение: в Минздраве прокомментировали легализацию медицинского каннабиса

Министерство здравоохранения отметило, что разрешение на использование в медицине лекарств на основе каннабиса это историческое решение, которое принесет пользу немалому количеству пациентов, передает УНН.

Историческое решение. Парламент принял законопроект № 7457 об использовании в медицине лекарств на основе каннабиса! Спасибо от имени врачебного сообщества за принятое решение, ведь медицинский каннабис - это лекарство для миллионов людей: онкопациентов, людей с рассеянным склерозом, пациентов, получающих паллиативную помощь, и т.д - говорится в сообщении Минздрава в Тelegram.

Детали

Теперь Минздрав утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту могут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса.

В министерстве напомнили, что их отпуск будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по электронному рецепту. Пациенты смогут перевозить и хранить такие лекарства в количестве, определенном одним рецептом.

Дополнение

Лекарственные средства на основе медицинской конопли разрешены в 56 странах, в том числе государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах.

Напомним,

Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о медицинском каннабисе (№7457). "За" проголосовали 248 народных депутатов. Закон будет введен в действие через полгода после его опубликования.

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