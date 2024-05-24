Уряд виключив канабіс, його смолу, екстракти й настоянки з переліку особливо небезпечних речовин
Київ • УНН
Україна виключила канабіс, його смолу, екстракти та настоянки зі списку особливо небезпечних речовин, дозволивши вирощування в медичних та промислових цілях.
Кабінет міністрів України виключив канабіс, його смолу, екстракти й настоянки з переліку особливо небезпечних речовин. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.
Кабінет Міністрів України підтримав одну з ключових постанов, необхідних для реалізації Закону України #3528-IX. Прийнята постанова вносить зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
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Повідомляється, що канабіс, смола канабісу, екстракти й настойки канабісу будуть виключені з переліку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено (список 1 таблиці 1), тетрагідроканнабіол- з переліку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (список 2 таблиці 1) та включені до таблиці 2 у відповідні списки наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей (за винятком виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин). Умова, за якої таке культивування дозволене – використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%. З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3%,
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В МОЗ повідомляють, що таблиця 1 переліку доповнюється списком 4, який дозволяє культивування рослин роду коноплі, зокрема, для медичних цілей. Умовою такого культивування є використання кондиційного і сертифікованого насіння не нижче другої генерації, вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі яких дорівнює або перевищує 0,3 відсотка, та такі рослини використовуються для виробництва (виготовлення) лікарських засобів.
Постанова набирає чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію Закону #3528-IX."Канабіс має у складі сотні унікальних канабіноїдів та речовин. З усіх відомих речовин, що є в рослині канабіс, тільки тетрагідроканнабінол та його ізомери мають психоактивний ефект. Інші канабіноїди не впливають на психічний стан, але можуть мати суттєвий позитивний вплив на перебіг деяких захворювань. Вживання непсихоактивних канабіноїдів не призводить до звикання та використовується у медицині,
В МОЗ нагадали, що Закон #3528-IX регулює використання рослин роду коноплі у медичних, навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності та розширює доступ пацієнтів до необхідного лікування.