Правительство исключило каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ

Кабинет министров Украины исключил каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Кабинет Министров Украины поддержал одно из ключевых постановлений, необходимых для реализации Закона Украины #3528-IX. Принятое постановление вносит изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, - говорится в сообщении.

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Сообщается, что каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса будут исключены из перечня особо опасных веществ, оборот которых запрещен (список 1 таблицы 1), тетрагидроканнабиол- из перечня особо опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен (список 2 таблицы 1) и включены в таблицу 2 в соответствующие списки наркотических средств, в том числе растений и психотропных веществ, оборот которых ограничен.

Постановление также разрешает культивирование растений рода конопли для промышленных целей (за исключением производства и/или изготовления наркотических средств и психотропных веществ). Условие, при котором такое культивирование разрешено - использование семян, собранных из сортов растений, в высушенной соломе которых предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола не превышает 0,2%. С 16 февраля 2027 года предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей не должно превышать 0,3%, - указываются в сообщении.

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В Минздраве сообщают, что таблица 1 перечня дополняется списком 4, который позволяет культивирование растений рода конопля, в частности, для медицинских целей. Условием такого культивирования является использование кондиционных и сертифицированных семян не ниже второй генерации, содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе которых равно или превышает 0,3 процента, и такие растения используются для производства (изготовления) лекарственных средств.

Постановление вступает в силу 16 августа 2024 года одновременно с введением в действие Закона #3528-IX. "Каннабис имеет в составе сотни уникальных каннабиноидов и веществ. Из всех известных веществ, которые есть в растении каннабис, только тетрагидроканнабинол и его изомеры имеют психоактивный эффект. Другие каннабиноиды не влияют на психическое состояние, но могут иметь существенное положительное влияние на течение некоторых заболеваний. Употребление непсихоактивных каннабиноидов не приводит к привыканию и используется в медицине, - информирует Минздрав.

В Минздраве напомнили, что Закон #3528-IX регулирует использование растений рода конопли в медицинских, учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности и расширяет доступ пациентов к необходимому лечению.