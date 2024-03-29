Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Для того, чтобы препараты на основе медицинского каннабиса стали доступными в Украине, нужно еще несколько основных законодательных изменений. Также к этому должен быть готов фармацевтический сектор. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, добавив, что если бизнес включится вовремя, то механизм реализации сможет заработать в конце этого года.

Детали

На вопрос, какие вопросы нужно урегулировать для того, чтобы запустить механизм реализации лекарств на основе медицинского каннабиса, Кузин ответил: "Нужно несколько основных законодательных изменений. Первое законодательное изменение заключается в том, что каннабидиол и сам каннабис должен быть перенесен в соответствующие градации, или квалификации в перечне наркотических средств".

Кузин напомнил, что сейчас он находится в так называемой первой таблице.

"Первая таблица означает, что это психоактивные вещества, которые запрещены к применению. Сейчас речь идет о том, что они должны быть перенесены в другую таблицу, которые могут применяться в медицинских целях, по медицинским показаниям. Второй ключевой документ, который есть, - это перечень медицинских показаний для использования препаратов медицинского каннабиса", - сказал Кузин.

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Он пояснил, что по сути - это перечень нозологий, при которых Минздрав разрешает применять препараты медицинского каннабиса.

"Поэтому сейчас была проведена работа вместе с экспертами, с международными экспертами, с Государственным экспертным центром, проанализирована доказательная база, и на сегодня уже подготовлен проект документов, который сейчас пока проходит научное обсуждение в профессиональных кругах, в профессиональных ассоциациях. На сегодня это по меньшей мере около 12 нозологий. То есть, это заболевания, при которых показано применение таких лекарств", - рассказал Кузин.

Он отметил, что третья часть касается перечня лекарственных форм, или типов лекарственных форм, которые могут быть применены в стране.

"Речь идет о том, что это может быть масляный раствор, или экстракт, или какие-то другие. После того, как все эти три документа будут приняты, появится возможность по сути использовать такие препараты",- пояснил Кузин.

Также он добавил, что вместе с тем есть соприкасающийся документ.

"Мы все помним, что отпуск таких препаратов должен происходить по электронному рецепту, поэтому доработка должна быть со стороны группы, которая занимается цифровыми решениями. И аптеки должны пройти процедуру регистрации активного фармацевтического ингредиента, то есть зарегистрировать это активное химическое вещество для того, чтобы можно было с ним готовить уже в аптечных условиях лекарственное средство", - рассказал главный государственный санитарный врач.

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На вопрос, через какое время можно будет начать реализовывать, выписывать лекарства на основе медицинского каннабиса, Кузин ответил: "После подписания нормативные документы должны быть приняты в течение полугода, то есть мы ориентируемся на где-то июль - это тогда, когда в соответствии с законом все нормативно-правовые документы должны быть приняты, но законодательное поле и фактическая готовность фармацевтического сектора - это немного разные вещи".

Поэтому он отметил, что можно создать соответствующее законодательное поле, но бизнес может не быть готовым к завозу, изготовлению лекарств с медицинским каннабисом.