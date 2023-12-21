Парламент легализовал медицинский каннабис

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о медицинском каннабисе (№7457), сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Парламент принял законопроект о медицинском каннабисе #7457 во втором чтении. За - 248 - написал Железняк в Telegram.

Детали

Законопроект, по словам нардепа, регулирует оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности.

"Распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством", - подчеркнул нардеп.

Производство лекарств, как указал Железняк, будет жестко контролироваться на всех этапах. "Выращивать смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту", - отметил он.

Препараты на основе медицинского каннабиса, по словам нардепа, можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это сейчас происходит с морфином.

Закон вводится в действие через полгода после его опубликования.

"Поэтому это где-то второе полугодие 2024-го года", - указал он.

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