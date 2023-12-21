Завысил расходы при строительстве Подольского моста на 24 млн грн: и.о. директора коммунального предприятия сообщили о подозрении
Исполняющего обязанности директора коммунального предприятия подозревают в завышении расходов на 24 миллиона гривен при строительстве Подольского моста, при этом средства, вероятно, были выведены на фиктивные компании.
Парламент легализовал медицинский каннабис
Верховная Рада Украины приняла законопроект, регулирующий использование каннабиса в медицинских целях, со строгим контролем над производством и полицейским надзором за немедицинским распространением. Лекарства будут требовать электронных рецептов и станут доступными во второй половине 2024 года.
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
Бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом.
Турция увязала одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО с закупкой истребителей у США.
Президент Турции Эрдоган поставил условием вступления Швеции в НАТО то, что США одобрят запрос Турции на покупку истребителей F-16, и призвал Канаду прекратить эмбарго на поставки оружия в Турцию.
Королевской обновили подозрение: инкриминируют недекларирование имущества на более 13 млн гривен
Бывший народный депутат Наталья Королевская обвиняется в недекларировании имущества на сумму почти 13,015 млн грн и сейчас разыскивается Национальным антикоррупционным бюро Украины.
ЕС направил последний транш макрофина Украине на 2023 год в 1,5 млрд евро
Европейская комиссия выделила последний транш в 1,5 миллиарда евро из 18-миллиардного пакета помощи Украине, при этом фон дер Ляйен призвала заключить соглашение о дальнейшей поддержке.
Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду
Украинские пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения в Польшу около сотни монет и нескольких старинных ювелирных изделий, изъяв предметы, имеющие потенциальную историческую ценность, для проведения следственных действий.
КМИС: большинство украинцев поддерживают или нейтрально относятся к идее создания правительства национального единства
Опрос Киевского международного института социологии показал, что 37% украинцев поддерживают правительство национального единства, 38% относятся к нему нейтрально, а 19% - против. Также большинство респондентов не определились с тем, кто должен его возглавить.
Кубраков провел первую встречу с новым министром инфраструктуры Польши: обсудили разблокирование границы
Украина и Польша обсуждают пути разблокирования границы на фоне блокады польских перевозчиков. Министры инфраструктуры намерены окончательно согласовать общую позицию в Киеве на этой неделе.
В Шевченковском районе Киева перекрыто движение транспорта и частично прекращено водоснабжение из-за прорыва трубы
В Шевченковском районе Киева из-за повреждения водопровода на улице Деревянской затруднено движение транспорта, что также повлекло перебои с водоснабжением в некоторых населенных пунктах.