Готовим шаги по поддержке украинской боевой авиации — Зеленский встретился с главой МИД Португалии
Киев • УНН
Зеленский обсудил с Паулу Ранжелом поддержку украинской авиации и поблагодарил Португалию за 50 млн долларов для PURL. Речь также шла о переговорах.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом и обсудил поддержку украинской боевой авиации. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Между нашими странами очень хорошая динамика двусторонних отношений, и мы ценим неизменную поддержку. Сегодня обсудили то, о чем договаривались с Президентом Португалии в Испании на Иберо-американском саммите. В частности, готовим шаги для поддержки украинской боевой авиации", — отметил Зеленский.
По его словам, это очень важно прежде всего для того, чтобы сбивать реактивные "Шахеды", которыми россияне ежедневно терроризируют украинские города и общины. Президент поблагодарил за решение выделить 50 миллионов долларов на программу PURL.
"Конечно, проинформировал о переговорах. Украина всегда выступала за полноценное европейское присутствие на этом треке, и Американская сторона сейчас также это поддерживает. Представители Президента Америки будут завтра на встречах в Берлине. И надеемся, что новые обсуждения на уровне переговорных команд, а также лидеров Коалиции желающих будут результативными. Со своей стороны делаем для этого всё", — подчеркнул Зеленский.
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