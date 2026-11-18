Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом и обсудил поддержку украинской боевой авиации. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

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"Между нашими странами очень хорошая динамика двусторонних отношений, и мы ценим неизменную поддержку. Сегодня обсудили то, о чем договаривались с Президентом Португалии в Испании на Иберо-американском саммите. В частности, готовим шаги для поддержки украинской боевой авиации", — отметил Зеленский.

По его словам, это очень важно прежде всего для того, чтобы сбивать реактивные "Шахеды", которыми россияне ежедневно терроризируют украинские города и общины. Президент поблагодарил за решение выделить 50 миллионов долларов на программу PURL.

"Конечно, проинформировал о переговорах. Украина всегда выступала за полноценное европейское присутствие на этом треке, и Американская сторона сейчас также это поддерживает. Представители Президента Америки будут завтра на встречах в Берлине. И надеемся, что новые обсуждения на уровне переговорных команд, а также лидеров Коалиции желающих будут результативными. Со своей стороны делаем для этого всё", — подчеркнул Зеленский.

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