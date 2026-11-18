Португалия предоставляет украинской энергетике новый пакет помощи на сумму 1,8 млн евро. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

1 млн евро будет направлен на закупку энергетического оборудования по механизмам ООН, 800 тысяч евро — через Фонд поддержки энергетики. Эта поддержка позволяет оперативнее пополнять резервы оборудования и ускорять восстановительные работы - сообщил Шмыгаль после встречи с министром иностранных дел Португальской Республики Паулу Ранжелу.

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Шмыгаль и Ранжелу обсудили углубление энергетического сотрудничества между Украиной и Португалией. В частности — возможность использования оборудования тепловых электростанций, которые были выведены из эксплуатации. Договорились и далее работать в этом направлении.

Ознакомил коллегу с нашими насущными потребностями: трансформаторы, оборудование для распределенной генерации, кабельная продукция. Украина заинтересована в развитии сотрудничества между португальскими производителями и украинскими энергетическими компаниями. Ценим последовательную солидарность и поддержку Португалии. Продолжаем углублять диалог ради нашего взаимовыгодного партнерства - резюмировал министр энергетики.

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