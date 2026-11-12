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ЕС увеличил расходы на российский арктический СПГ до €8,7 млрд накануне запрета — отчет

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

За январь–октябрь 2026 года ЕС приобрел 12,89 млн тонн СПГ с Ямала на €8,7 млрд. Импорт должны запретить с 1 января 2027 года.

ЕС увеличил расходы на российский арктический СПГ до €8,7 млрд накануне запрета — отчет

Европейский Союз за первые десять месяцев 2026 года потратил около 8,7 млрд евро на российский сжиженный природный газ (СПГ) из Арктики, что на 21% превышает его предполагаемый счет за весь 2025 год, согласно оценкам экологической кампании Urgewald. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

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В то время как Брюссель готовится с 1 января 2027 года запретить импорт российского СПГ, европейские покупатели продолжают обеспечивать Москве прибыльный рынок и пополнять "военную кассу" Кремля, несмотря на неоднократно повторявшиеся политические обещания прекратить зависимость блока от российской энергетики после вторжения в Украину, отмечает издание.

Urgewald проанализировала данные энергетической аналитической компании Kpler, согласно которым порты ЕС с января по октябрь приняли 12,89 млн тонн СПГ с российского проекта "Ямал СПГ", что на 6,3% больше в годовом выражении. На этот объем пришлось 81% зафиксированных поставок проекта по всему миру.

Европа остается основным клиентом одного из флагманских арктических газовых проектов России, газопровода "Ямал — Европа", хотя лидеры ЕС много раз заявляли о завершении зависимости от российского топлива. За этот период ЕС получал партию СПГ с Ямала примерно каждые 1,7 дня, указывает издание.

До вступления в силу запрета на импорт российского СПГ по действующим долгосрочным контрактам остается всего 50 дней, при этом закупки ЕС продолжают расти.

Рост расходов отражает не только увеличение объемов, но и подорожание газа, пишет издание.

Поставки в октябре сократились на 11% по сравнению с сентябрем, однако их ориентировочная стоимость выросла на 2,6% — до 839 млн евро, поскольку эталонная европейская цена на газ поднялась до €86,79/MWh, что более чем вдвое превышает уровень до начала войны США и Израиля против Ирана.

Франция (5,37 млн тонн) стала основным направлением октябрьских поставок: на нее пришлось 70% объема, доставленного в ЕС. Среди получателей российского арктического СПГ в октябре также были Испания (2,91 млн тонн), Нидерланды (1,32 млн тонн) и Португалия (0,22 млн тонн).

Бельгия (3,06 млн тонн) осталась крупнейшим индивидуальным пунктом назначения, если учитывать первые десять месяцев 2026 года: в Зебрюгге были разгружены 42 партии общим объемом около 3,1 млн тонн.

По данным Urgewald, в августе, сентябре и октябре в бельгийском терминале не было зафиксировано ни одной партии с Ямала, хотя его значение для общей торговли остается значительным.

Александр Кирк, занимающийся санкционной тематикой в Urgewald, отметил, что между ЕС и США, Норвегией и Алжиром продолжается коммерческое партнерство в сфере СПГ.

"Мы можем прекратить импорт российского СПГ 1 января. Но простая смена поставщиков по-прежнему оставляет европейские домохозяйства уязвимыми перед скачками цен на газ и политическим давлением из-за рубежа", — сказал Кирк Euronews, призвав шире использовать чистые технологии для сокращения спроса на газ.

"Каждый дом, который мы утепляем или переводим на тепловой насос, снижает спрос на газ. Каждый раз, когда ветер или солнце заменяют газ в энергосистеме, Европа сокращает выбросы и лишает экспортеров газа части их влияния", — подчеркнул он.

По мнению Urgewald, потеря европейского рынка подорвет экономику экспорта российского арктического СПГ, а не просто приведет к перенаправлению существующих объемов в другие регионы.

Однако масштаб последствий будет зависеть от того, насколько Москве удастся развить альтернативные маршруты и рынки сбыта.

Крупнейшими получателями на азиатском рынке были Китай, Южная Корея и Тайвань, на их долю пришлось 18,6% поставок с Ямала в период с января по октябрь.

Россия удвоила экспорт дизеля после сделки с Трампом, но США ничего не получили — FT12.11.26, 14:53 • 1322 просмотра

Юлия Шрамко

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