Украина рассчитывает на давление со стороны США и Китая на москву во время трехсторонней встречи с рф с целью завершения войны, а также предостерегает от создания у кремля представлений о возвращении к периоду раздела сфер влияния. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи с государственным министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелу, передает УНН.

Трехсторонняя встреча США—Китай—россия. И США, и Китай имеют определяющее влияние на Россию, особенно в контексте завершения агрессии, завершения войны. Мы надеемся и рассчитываем, что именно такая тональность будет задана в этом разговоре: давление на Россию, чтобы завершить войну. Наши партнеры осведомлены, и наша позиция неоднократно доводилась до них — о нашем видении окончания войны, гарантий безопасности и послевоенного порядка в сфере безопасности — сказал Сибига.

Он добавил, что какие бы темы ни обсуждались на этой встрече, все стороны должны понимать, что без Украины никакие решения принять просто невозможно.

Министр подчеркнул, что важно, чтобы после этой встречи российский диктатор владимир путин не получил от двух глобальных лидеров ложного представления о возвращении к периоду раздела сфер влияния.

Тональность должна быть другой. Давление. Давление на путина, а они обладают возможностью оказывать это давление, чтобы эта война закончилась, потому что это отвечает интересам именно глобальным, а также интересам этих стран — восстановлению стабильности, восстановлению справедливого и прочного мира на европейском континенте — отметил Сибига.

Напомним

Глава Китая Си Цзиньпин встретил президента США Дональда Трампа после прибытия в Китай. Как отмечает CNN, лидер КНР Си Цзиньпин обычно не встречался с президентами США в аэропорту, он сделал это лишь для встречи с Трампом.

Президент Дональд Трамп пожал руку российскому диктатору владимиру путину вскоре после своего прибытия на приветственный банкет для лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.