Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что говорил о войне рф против Украины с главой Китая Си Цзиньпином, и что оба лидера "хотели бы видеть" ее "урегулированной". В то же время Трамп предположил, что российский ракетный удар по многоквартирному дому в Киеве, в результате которого погибли 24 человека, включая троих детей, может отбросить назад усилия по поиску мирного урегулирования войны рф против Украины, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Выступая перед журналистами на борту Air Force One на обратном пути из Китая, Трамп, который пытался, но пока не смог добиться прекращения войны, которую он назвал бессмысленным кровопролитием, сказал, что "обсудил конфликт" с главой Китая Си Цзиньпином, и что оба лидера согласились, что они хотят, чтобы боевые действия прекратились.

Это тот, который мы хотели бы видеть урегулированным. До вчерашнего вечера все выглядело хорошо, но они (украинцы) получили сильный удар прошлым вечером. Так что это произойдет (конец войны). Но это прискорбно – сказал Трамп, имея в виду российскую атаку.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал наказать москву за удар после того, как в пятницу возложил красные розы к руинам многоквартирного дома.

Ожидается, что глава кремля владимир путин посетит Китай и встретится с Си на следующей неделе. Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил журналистам, что точные даты будут объявлены в ближайшее время. песков сказал, что путин надеется обсудить с Си визит Трампа в Китай, а также двусторонние связи и международные вопросы.

Сибига о варварской атаке рф во время саммита в Пекине: Трамп и Си обладают достаточным влиянием, чтобы сказать путину закончить войну